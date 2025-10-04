Uygun Fiyatlı Olacak: Tesla Model Y "Standard" Yolda Görüntülendi!

Tesla’nın aylardır gündemden düşmeyen uygun fiyatlı SUV modeli nihayet kameralara yakalandı. Giga Texas çevresinde bir kullanıcı tarafından yolda görüntülenen “Model Y Standard”, artık sadece sızıntılardan ibaret değil. Tesla, popüler elektrikli SUV ailesine daha ulaşılabilir bir seçenek kazandırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş seviyesi Model Y Yollarda!

Daha önce yalnızca yazılım kodlarında görülen Model Y Standard ilk kez gerçek dünyada objektiflere yakalandı. Görseller aracın mevcut Model Y’ye göre daha sade ve ekonomik bir tasarıma sahip olduğunu doğruluyor. Tesla’nın bu modelde temel amacının markaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı bir alternatif sunmak olduğu düşünülüyor.

@SawyerMerritt spotted an uncovered cheaper Model Y variant driving near Giga Texas pic.twitter.com/Fy6devXree — Ryan Mable (@RyanMable) October 2, 2025

Gözlemlere göre Model Y Standard ile panoramik cam tavan kaldırılmış, yerine siyah renkli metal bir tavan tercih edilmiş. Far ve stop gruplarında da sadelik öne çıkıyor zira farları birleştiren ışık şeridi artık yok. 18 inçlik aerodinamik jantlar bu versiyonun hem maliyet hem de menzil optimizasyonuna odaklandığını gösteriyor. Ayrıca aracın iç mekânında kumaş koltuklar ve manuel ayarlı direksiyon gibi detayların yer alacağı tahmin ediliyor.

TeslaNorth’un aktardığı bilgilere göre Model Y Standard, ABD’de 39 bin 990 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Almanya’daki üretim hattının da devreye girmesiyle, Avrupa fiyatının yaklaşık 35 bin euro seviyesinde olması bekleniyor. Bu strateji Tesla’yı küresel elektrikli SUV pazarında daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırabilir.

Türkiye fiyatı ne olabilir?

Türkiye’de şu anda satışta olan Model Y RWD versiyonu yaklaşık 1,8 – 1,9 milyon TL’den başlıyor. Model Y Standard her ne kadar ABD’de “uygun fiyatlı” olarak lanse edilse de Türkiye’deki vergi yükü (ÖTV yüzde 60, KDV yüzde 20 ve diğer maliyetler) nedeniyle 2 milyon TL’nin altına düşmesi beklenmiyor. Yani “ucuz Tesla” ifadesi Türkiye pazarında pek de gerçeği yansıtmayabilir. Yeni görüntüler Model Y Standard’ın tanıtımının çok yakında yapılabileceğini gösteriyor. Tesla bu modelle birlikte hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de küresel pazarda rekabeti yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...