Volkswagen'den Bir İlk: Gözünüzle Araba Kullanacaksınız!

Volkswagen sürücü deneyimini yeniden tanımlayabilecek sıra dışı bir fikirle gündeme geldi. Alman otomotiv devi, araç fonksiyonlarının bakışlar ve tek bir düğmeyle kontrol edilmesini sağlayan yeni bir sistemin patentini aldı. Bu yenilik markanın dokunmatik ekran eleştirilerine farklı bir cevap arayışında olduğunu gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Bak, Bas ve Çalıştır: Volkswagen’den Yeni Patent!

Son yıllarda dokunmatik ekranlara yönelen otomobil üreticileri, fiziksel düğmelerin eksikliğinden dolayı sürücülerden ciddi eleştiriler aldı. Volkswagen de bu geri bildirimleri dikkate alarak, bazı modellerinde fiziksel tuşlara dönüş yapacağını açıklamıştı. Ancak şimdi ortaya çıkan yeni patent şirketin “geleceğin kontrol sistemi” için deneysel bir adım attığını ortaya koyuyor.

Almanya’da tescillenen bu sistemde direksiyonun ortasına yerleştirilen evrensel bir düğme ve gösterge panelinin üst kısmında konumlanan bir göz takip sensörü yer alıyor. Sürücü farları yakmak silecekleri çalıştırmak veya klimanın yönünü değiştirmek istediğinde önce o alana bakıyor ardından düğmeye basarak işlemi tamamlıyor. Yani araç sürücünün niyetini göz hareketlerinden okuyarak belirli fonksiyonları etkinleştiriyor.

Volkswagen bu yöntemin çok sayıda düğme veya karmaşık menüler arasında kaybolmayı önleyeceğini savunuyor. Ancak pratikte bakışla kontrol edilen bir sistemin dikkat dağıtma riski taşıyabileceği de tartışılıyor. Özellikle hareket halindeyken sürücünün “nereye baktığını” analiz eden bir yapay zekâ sistemi güvenlik açısından soru işaretleri doğurabilir.

Şirketin bu teknolojiyi kısa vadede seri üretime taşımayı planlamadığı bildiriliyor. Volkswagen yakın zamanda tanıttığı ID.Every1 konseptiyle fiziksel kontrol tuşlarına dönüş yaptığını zaten göstermişti. Bu nedenle göz takibiyle kontrol sistemi markanın gelecekteki araç içi arayüz stratejilerine yönelik uzun vadeli bir deneme olarak değerlendiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...