Uygun Fiyatlı SUV: Yeni Toyoto Corolla Cross Tanıtıldı!

Otomotiv dünyasında hibrit teknolojiler hız kesmeden gelişmeye devam ederken, markalar da bu dönüşüme ayak uydurmak için modellerini yeniliyor. Toyota, SUV segmentindeki temsilcilerinden biri olan Corolla Cross Hybrid’i, yeni bir solukla tekrar sahneye çıkarıyor. Tasarım ve donanım tarafında yapılan kapsamlı güncellemelerle model, yeni dönem beklentilerine daha güçlü şekilde yanıt veriyor. İşte yeni Toyota Corolla Cross teknik özellikleri ve fiyatları...

Toyota Corolla Cross Teknik Özellikleri

2025 model yılıyla birlikte tanıtılan yeni Corolla Cross Hybrid, dış görünüşünde yapılan dokunuşlarla daha dinamik bir karaktere bürünüyor. Yeniden tasarlanan ön ızgara, bal peteği formuyla dikkat çekerken, aracın ön yüzüne hem sportiflik hem de hava akışı anlamında katkı sağlıyor. Yeni geliştirilen uzun far sistemi, gece sürüşlerinde daha geniş bir görüş alanı sunmayı hedefliyor. Arka bölümdeki stop lambaları ise hem görsel anlamda farklılık yaratıyor hem de aracın rüzgârla temasını optimize eden yeni bir form kazandırıyor.

Aracın iç kabininde de hissedilir bir yenilenme söz konusu. Orta konsolda konumlanan 10.5 inçlik dokunmatik ekran, kullanıcıya net ve hızlı erişim sağlarken; dijital gösterge paneli 12.3 inçlik genişliğiyle sürüş verilerini daha okunabilir kılıyor. JBL imzalı ses sistemiyle birlikte sunulan premium hoparlörler, kabin içi deneyimi yükseltirken; ambiyans aydınlatmalar, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon gibi detaylarla konfor unsurları da öne çıkarılıyor.

Kaputun altında görev yapan 1.8 litrelik hibrit motor, toplamda 140 beygirlik bir güç sunuyor. Bu motorun hedefi yalnızca performans değil; aynı zamanda yakıt tüketimini optimize ederek uzun mesafelerde verimliliği artırmak. Toyota, bu motor kombinasyonunun şehir içi sürüşlerde ekonomik bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Yeni Corolla Cross Hybrid’in Türkiye pazarına 2025 yılının ikinci yarısında giriş yapması planlanıyor. Donanımıyla, tasarımıyla ve hibrit yapısıyla modelin, hem şehir içi hem de uzun yol sürücülerine hitap etmesi bekleniyor.

1.8 litrelik benzinli hibrit motor

140 beygir toplam sistem gücü

Önden çekişli sürüş sistemi (FWD)

e-CVT otomatik şanzıman

Lityum-iyon hibrit batarya

Adaptif Uzun Hüzmeli LED far teknolojisi

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