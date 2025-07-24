ÖTV Zammı Sonrası İlaç Gibi: Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Geliyor!

Tesla’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı elektrikli otomobil planı netleşmeye başladı. Elon Musk’ın son yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamaya göre 2025’in son çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni model baştan aşağı farklı bir araç değil; sadeleştirilmiş bir Tesla Model Y modeli olacak. Bu açıklamayla birlikte Tesla'nın "ucuz model" stratejisi de ortaya çıkmış oldu. İşte detaylar...

Ucuz Tesla, Model Y Temelli Olacak!

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Tesla hissedarlar toplantısında duyurulan "Unboxed Process" adlı üretim yöntemi, otomobil maliyetlerini düşürerek daha erişilebilir modellerin önünü açmayı hedefliyordu. Başlarda bu yeni modelin Tesla Cybertruck esintili bambaşka bir crossover ya da hatchback olacağı konuşuluyordu. Ancak Elon Musk tüm bu söylentileri sonlandırarak yeni modelin aslında daha az donanımlı ve sadeleştirilmiş bir Model Y olacağını açıkladı.

Bu kararın ardında Tesla’nın maliyetleri daha etkin yöneterek fiyatı aşağı çekme hedefi bulunuyor. Şirketin elektrikli SUV segmentinde büyük pay sahibi olan Model Y bu sadeleştirilmiş versiyonla birlikte çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilecek. Tesla’nın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy’nin verdiği bilgilere göre aracın ilk üretimi Haziran 2025 itibarıyla başladı.

Ancak seri üretim süreci yılın ikinci yarısında ivme kazanacak. Özellikle ABD’de 30 Eylül’de sona erecek olan vergi teşvikleri nedeniyle şirket dördüncü çeyreğe kadar mevcut modellere odaklanacak. Daha uygun fiyatlı Model Y ise 2025’in son çeyreğinde tüm pazarlarda satışa sunulacak. Bu noktada Türkiye için de uygun fiyatlı Tesla Model Y büyük bir fırsat olacak zira yapılan ÖTV güncellemesi ile birlikte elektrikli otomobil fiyatlarında büyük artışlar yaşandı.

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