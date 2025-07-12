Yasaklandı Derken: Küfürbaz Grok Tesla Araçlara Ekleniyor!

Son günlerde farklı konularla ilgili olarak Türkiye gündemi oldukça meşgul. Gündemi meşgul eden konulardan biri de Elon Musk'ın yapay zeka sohbet botu Grok ve onun verdiği cevaplar. Küfür ve hakaret içerikli mesajları sebebiyle yasaklanması istenen Grok ile ilgili nihai karar verilmişti. Bunun yanında Musk'ın sessiz sedasız şekilde yapay zeka botunu otomobillerine entegre etmek istediği ortaya çıktı. İşte Tesla araçlara Grok yapay zeka entegrasyonu ve detayları...

Tesla Otomobillere Grok Yapay Zeka Botu Entegre Ediliyor!

Grok son günlerin en belalı yapay zeka araçları arasında görülüyor. Özellikle X platformu üzerinde kullanılan yapay zeka botu ilk etapta kullanıcılara verdiği komik cevaplar ile gündemdeydi. Devamındaysa verdiği cevapların içerisinde küfür ve hakaret içeriklerinin yer alması, farklı ve hassas konular üzerinde yaptığı patavatsız yorumlar bir çok kesimden tepki almasına neden oldu.

Konuyla ilgili bazı kullanıcılar Grok hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu noktada kapatma veya durdurma kararının alınması bekleniyordu. Grok ile ilgili gelen nihai karar ise botun kullanılmaya devam etmesi oldu. Konuyla ilgili haberimizi ve diğer detayları okumak için "buraya tıklayınız".

Tüm bu karmaşa devam ederken arka planda farklı konular konuşuluyordu. Zira tüm bu suç duyuruları, güncelleme talepleri devam ederken Musk yapay zeka botunu otomobillerine entegre etme yönünde çalışmalar yaptı. Gelen bilgilere göre küfürbaz Grok artık Tesla araçlarında kullanılabilecek.

Musk, Grok'u otomobillere entegre etme noktasında "tam otonom sürüş" hedefini bir sebep olarak gösteriyor. Zira bu hamleyle birlikte Tesla otomobilleri, kullanıcıları ve onların sosyal medya hesapları bile ortak bir ekosistemde buluşacak. Devamında "direksiyonsuz" Tesla modelleri piyasaya sürüldüğünde kullanıcılara sadece arkalarına yaslanıp tüm bu ekosistemin keyfini sürmek kalacak.

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