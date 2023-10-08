Uyurken Rüyalarınızı Kontrol Edebileceksiniz: Peki Nasıl?

Rüyalar konusunda geçmişten günümüze birçok şey denendi. Hatta reklamverenler reklamlarını doğrudan insanların rüyalarına enjekte etmek gibi fikirler sundular.

Yeni bir yapay zeka girişimi ise rüyalarınızı berrak rüya kulaklığıyla kontrol etmeye çalışıyor. Prophetic şirketi Halo kulaklığının insanların uyku şeklini değiştireceğini, bilinçli rüyalar görmelerine ve hatta kontrol etmelerine olanak tanıyacağını söylüyor.

Halo hala başlangıç aşamasında ve şirket, beyin görüntüleme konusunda bir yıl sürecek bir çalışmayı tamamlayana kadar hiçbir şeyi açıklamayacağını söylüyor. Ancak Prophetic, cihazın bilim adamlarının "hayatın en büyük sorularının yanıtlarını aramalarına" yardımcı olabileceğini umuyor.

Piyasaya Ne Zaman Sürülecek?

Prophetic, 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı kulaklıklı mikrofon seti ile kullanıcıların beyindeki bilinçli rüyaların merkezi olan prefrontal korteksi hedefliyor. Bu kulaklık, rüya anını algılayarak titreşimli ultrason dalgaları ile bilinçli rüyaları tetiklemeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte, böyle bir berrak rüya kulaklığı kullanma konusunda bazı endişeler var. Öncelikle, dış uyaranların bilinçli rüyaları tetiklemesi durumunda ne olabileceğine dair herhangi bir bilgi yok. Bu, Halo cihazının kullanılmasından kaynaklanan olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.

Bilinçli rüyaların uyku kalitesini nasıl etkilediğine dair endişeler de var. Geçmişte araştırmalar bu tür rüyaları düşük uyku kalitesi, sayıklama, kafa karışıklığı ve hatta halüsinasyonlarla ilişkilendiriyor. Bu nedenle bilinçli rüyalar çoğu zaman gerçek olanla olmayan arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyıro.

Bu endişeler bilinçli rüya kulaklığı üzerindeki çalışmalar devam ederken göz önüne getiriliyor. Ancak şimdilik herkes Prophetic'in bu cihazla ne yapacağını ve şirketin tüm sorulara gerçekten cevap verip veremeyeceğini bekliyor.

Siz böyle bir kulaklık kullanmak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından biziml paylaşabilirsiniz.