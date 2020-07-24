Uzaktan Ateş Ölçmek Büyük Kolaylık Sağlayacak: İşte Yeni Önlem

Koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan ateş ölçmek çok daha önemli hale geldi. İnsanların birbirine temas etmeden sosyal mesafe kurallarına uyarak ateş ölçmesi normal şartlarda zor. Ancak termal kameralar bunu sağlayabilir.

Sensormatic'in CEO’su İsmail Uzelli tarafından açıklandığına göre; vücut ısısı normal değerlerin üzerinde olan birisi 5 metre gibi güvenli bir mesafeden tespit edilebiliyor. Böylece alışveriş merkezi, ofis, okul, hastane ve toplu taşıma istasyonları gibi mekanlar daha güvenli hale gelebilir.

Uzaktan ateş ölçmek temassızlık için önemli

Temassız kalabilmek ile ilgili küçük bir örnek muhtemelen yeterli olacaktır. Normal şartlarda kartları bazı dokunma işlemleri yaparak kullanabiliyorduk. Ancak temassız özelliği artık çok daha efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Elbette bu sadece işin bir örneği.

Temassız ödeme sistemlerinde olduğu gibi aynı şekilde temassız ateş ölçümü yapılabiliyor. Ayrıca şirket tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirilen yazılımlar sayesinde, geriye dönük olarak çalışanların bina içindeki hareketlerine bakılabilir. Böylece hastalığa sahip olan kişilerin başkalarına bulaştırma ihtimalleri net olarak görülebilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bu sistem hem temassızlık sağladığı için hem de ateş ölçümüne destek verdiği için tercih edilebilir. Bu ve buna benzer birçok sistem zaten bir süredir kullanılıyordu. Bu yeni gereklilikler ile birlikte, kullanım alanı çok daha fazla yaygınlaşacak gibi görünüyor. Sizce böyle teknolojiler virüsün yayılmasını yavaşlatabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.