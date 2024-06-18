Uzay Çöplerine Yönelik Yeni Girişim: İlk Detaylı İnceleme Başladı!

Yörüngesel enkaz kaldırma şirketi Astroscale, ADRAS-J uydusu tarafından çekilen dikkat çekici bir uzay çöpü görüntüsünü paylaştı. Görüntü, 2009 yılında Japonya için fırlatılan ve 15 yıldır alçak Dünya yörüngesinde bulunan yaklaşık 11 metre uzunluğundaki kullanılmış bir roketin üst kademesini gösteriyor.

Japonya'nın uzay ajansı, enkazın ticari olarak kaldırılmasını sağlayan CRD2 programı kapsamında Astroscale'i seçti ve ADRAS-J uydusu şu anda bu girişimin bir parçası. Görev, uzay çöpünün kaldırılmadan önce durumunu ve hareketini tam olarak anlamak için yakın mesafeden incelenmesini amaçlıyor.

Bu program kapsamında toplanan veriler, gelecekteki görevlerin güvenli bir yaklaşım yapmasını ve çöpü Dünya'nın atmosferinde yanacak şekilde yörüngeden çıkarmasını sağlayacak.

ADRAS-J'nin Tespit Ettiği Uzay Çöpü Görüntülendi

Alçak Dünya yörüngesinde birçoğumuzun bildiği gibi eski roket parçaları, hizmet dışı bırakılmış uydular ve çarpışmalardan kaynaklanan enkazlar bulunuyor. NASA, yörüngede saatte 18.000 mil hızla dönen milyonlarca uzay çöpü parçasının, uydular ve uzay istasyonları için tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Enkazı güvenli bir şekilde kaldırmak için uluslararası çabalar yıllardır devam ediyor.

ADRAS-J, büyük bir uzay çöpüne güvenli bir şekilde yaklaşmak ve durumunu incelemek için yapılan ilk girişim olma niteliği taşıyor. Şubat ayında başlayan manevra çalışmaları, 9 Nisan'da çöpün tespiti ile sonuçlandı. Mayıs ayında ADRAS-J, enkazın yaklaşık 50 metre yakınına geldi ve ayrıntılı görüntüler yakaladı. Astroscale, bu verilerin gelecekteki enkaz kaldırma çalışmaları için kritik bilgiler sağlayacağını belirtiyor.

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