Uzay Madenciliği İçin Kullanılacak Asteroit 11,6 Trilyon Dolar

Dünya yakınındaki nadir asteroitler uzay madenciliği için yeni hedef olabilir. Bu paha biçilmez parçalar, daha da büyük bir kozmik hazine hakkında ipuçları verebilir.

Bilim adamları, Dünya çevresinde yüzen iki metalik asteroitten birinin yaklaşık 11.65 trilyon dolar değerinde değerli metaller içerebileceğini hesapladı. Bu pahalı külçe, küresel metal rezervlerimizin tamamından daha fazla demir, nikel ve kobalt içerebilir.

Metal bakımından zengin Dünya'ya yakın asteroitler olarak adlandırılan bu nadir, ağır maden yatakları 1,61 km genişliğinde. Metalden oluştuğu düşünülen iki asteroit sırasıyla 1986 DA ve 2016 ED85 olarak etiketlendi.

The Planetary Science Journal'da yayınlanan yeni analize göre ikili, gelecekte asteroid madenciliği için olası hedefler olabilir.

Yeni asteroitler uzay madencilerini cezbediyor

Uzay madenciliği bilim camiasında her zaman ilgi gördü çünkü uzmanlar, bu başarının Ay veya Mars tabanlı bir koloni için uygun maliyetli metaller sağlayabileceğine ve nihayetinde insanlığın uzayı keşfetme erişimini artırabileceğine inanıyor.

Matematiğin arkasındaki ekip, bu benzersiz yüzen kürelerin, NASA'nın 2022'de yöneldiği başka bir metalik hazinenin -16 Psyche olarak bilinen gizemli uzay küresinin- gerçekliğine duyulan ihtiyaca ışık tutabileceğini öne sürüyor.

Ağaçlar, okyanuslar veya toprak parçaları yerine, bu tuhaf gövdenin saf metalden yapılmış tepeler ve vadilerden oluştuğu düşünülüyor. Bilim adamları, bunun bir zamanlar yok olan eski bir kayalık gezegenin kalan çekirdeği olduğunu iddia ediyorlar.

Mini Psyche olarak adlandırılan, yeni çalışmada açıklanan değerli küçük asteroitler, muhtemelen aynı merkezden kopmuş. Ancak araştırma ekibi, bu parçaların özellikle 16 Psyche'nin dalları olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Toplanan verileri inceleyen araştırmacılar, yörüngedeki blokların %85'inin demir ve nikel gibi metalden ve yalnızca %15'inin normal kaya olan silikattan yapıldığını buldu.

Arizona Üniversitesi Ay ve Gezegen Laboratuvarı'nda doçent ve çalışmayı finanse eden NASA hibesinin baş araştırmacısı Vishnu Reddy, "Mini Psyche'leri Dünya'ya bu kadar yakın keşfetmiş olmamız ödüllendirici" dedi.

Ne olursa olsun metalik iri parçalar üçlüsü, uzay madenciliği ile ilgili bilim kurgu fantezilerimizin gerçeğe doğru ilerlediğini kesinlikle ima ediyor.

Peki ya siz 16 Psyche ve diğer Mini Psyche'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın.