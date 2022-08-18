Uzaya Gidecek İlk Türk Yıl Sonunda Belli Olacak

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasından sonra ilk Türk astronot için seçmeler başlamıştı. İnternet üzerinden yürütülen aday seçme aşamalarında eleme süreçleri halen devam ediyor. Geçtiğimiz gün Saklıkent-Antalya Gökyüzü Gözlem Şenliği açılışında konuya ilişkin konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek ilk Türk'ün yıl sonuna kadar belirleneceğini açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın ve hükümetin uzaya gidecek ilk Türk'ü seçmek için titizlikle çalıştığını belirten Bakan Varank, milli uzay programının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

İlk Türk Astronot 10 Günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gidecek

Yapılan anlaşmalar çerçevesinde seçilecek ilk Türk astronotu insanlığın ürettiği en pahalı yapılardan olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Burada 10 gün boyunca kalması planlanan Türk astronot, bilimsel faaliyetlerde bulunacak.

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek ilk Türk ile ilgili, "Buradaki seçim süreci büyük titizlikle devam ediyor ve bu topluluk içerisinde oraya canla başla gitmek isteyen gönüllüler var. Bakalım ülkemizi gururla Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk kim taşıyacak, biz de heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bu sene bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız.” dedi.