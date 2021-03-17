Uzaydaki İlk Uydu Fabrikasının Öncüsü Airbus Oldu

Uzaydaki ilk uydu fabrikasının öncüsü Airbus seçildi. Bu ne anlama geliyor? Gelin detaylara yakından bir göz atalım. Airbus, Horizon 2020 Programı kapsamında uzayda uzay aracı üretimini incelemek üzere Avrupa Komisyonu tarafından seçildi.

Airbus Uzaydaki İlk Uydu Fabrikasının Öncüsü Oldu

The PERIOD (PERASPERA In-Orbit Demonstration) projesi, yörüngede uydu montajı ve üretimine odaklanmakta. 3 milyon Euro değerindeki bu A/B1 faz sözleşmesi, yörüngede bir demonstrator ile devam etmek amacıyla iki yıl sürecek. PERIOD’ın hayata geçireceği “Yörünge Fabrikası”, anten reflektörleri, uzay aracı bileşenlerinin montajı ve uydu yükünün doğrudan uzayda değiştirilmesi gibi ana bileşenlerin inşasına öncülük edecek.

Bu doğrudan yörüngede üretim yapmak, uzay sistemlerinin nasıl tasarlandığı, inşa edildiği ve işletildiği konusunda devrim yaratacak. Her şeyin Dünya’da üretildiği ve ardından uzaya taşındığı geleneksel yaklaşıma göre önemli avantajlar bulunuyor.

Uzayda inşa edilen ürünler için kısıtlamalar ve fırlatma gereksinimleri olmayacak. (Fırlatıcı kütle ve hacim sınırlamaları, fırlatmaya dayanacak yapısal güç)

Hedefe ulaşmak için Airbus Defence and Space Bremen'de, robotik operasyon, sanal gerçeklik ve uzay içi montaj gibi alanlarda kendi uzmanlıklarını bir araya getiren yedi yenilikçi Avrupalı’dan oluşan bir ekibe liderlik ediyor: DFKI, EASN-TIS, GMV, GMV-SKY, ISISPACE, SENER Aeroespacial and Space Applications Services.

PERIOD, üstün yetenekleri ile uzayda servis, üretim ve montaj değerini gösterecek ve bu kapasitesi ile Avrupa’nın yörünge içi servis ve üretim açısından ön saflarda koymak için kapasite ve endüstriyel altyapı geliştirmesine yardımcı olacak.

Airbus Uzay Araştırmaları Proje Başkanı Silvio Sandrone açıklamasında şunları söyledi: