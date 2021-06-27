Uzaylılar Dünya'yı İzliyor Olabilir: 29 Gezegen Keşfedildi

Araştırmacıların yeni raporu uzaylıların Dünya'yı izlediğini ortaya çıkardı. Yüzyıllar boyunca insanlar, diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegen sistemlerinin varlığı hakkında spekülasyon ürettiler. Ancak yapılan son araştırma, yaklaşık 29 gezegendeki uzaylıların Dünya'yı izleme olasılığından bahsediyor.

Gök bilimcilerin uzayda yaşam belirtileri aradıklarını uzun zamandır biliyoruz. Ancak yapılan son araştırmaya göre uzaylılar bizi çoktan bulmuş olabilir. Bilimsel bir rapor, uzaylı yaşamının insan kanıtlarını görebileceği veya duyabileceği 29 farklı gezegen olduğunu belirtiyor.

Onlarca farklı yıldızdaki uzaylılar Dünya'yı izliyor

İki astronom tarafından Nature dergisinde rapor edilen araştırma, Güneş yörüngesinde dönerken uzaylıların Dünya'nın gölgesini görebileceklerini öne sürüyor. Bu, gök bilimcilerin Dünya'ya benzer çeşitli gezegenleri bulmak için kullandıkları bir tekniktir.

Makalenin ortak yazarı ve Cornell Üniversitesi Carl Sagan Enstitüsü Direktörü Lisa Kaltenegger, bu araştırma tekniği hakkında şunları söyledi: "Gezegenleri bulmamızın bir yolu, kendi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir."

Gök bilimcilerin bu keşfi, insanlığın varoluş döneminden bu yana Dünya'yı tespit edebilecek 1.715 Güneş Sistemi yıldızının belirlenmesiyle başladı. Bu liste daha sonra yaklaşık 100 yıl önceki radyo ve TV yayınlarını duyabilecek kadar yakın olan 46 yıldıza indirildi.

"Misafirperver olmayan" olarak sınıflandırılan sistemler ortadan kaldırıldığında ise uzaylı yaşamın bizi duyabileceği veya görebileceği 29 gezegen kaldı.

Ancak en çok merak edilen soru şu: Bize bugüne kadar nasıl cevap vermediler? Belki de radyo yayınlarımız, uzaylıların iletişim kurma isteğinin önüne geçti. Şimdilik bizimle iletişim kurmak için daha iyi bir yol geliştirmediklerine inanmak olası görünüyor.

"Bizi halihazırda tespit etmiş olan Dünya'nın ötesindeki yıldızların, gezegenimiz ve Güneş Sistemimiz için benzer planlar yaptığını hayal edebiliriz. Bu keşif, komşularımızdan birinin bizi bulabileceği ile ilgili çekici bir düşünce deneyini kapsıyor.”

ABD'den UFO raporu geldi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, geride bıraktığımız cuma günü öğleden sonra uzun bir süredir beklenen uzaylılara ait bir aracın yer aldığı öne sürülen görüntü ile ilgili raporu yayımladı. "Tanımlanamayan Hava Olayları" başlığı ile sunulan raporda tatmin edici herhangi bir açıklama yer almasa da birkaç olasılığa değinildi.