Uzaylıları Bulmak Mümkün Olabilir: Bilim İnsanları Yeni Bir Yöntem Keşfetti!

Yeni bir araştırma, dünya dışı uygarlıkları tespit etmek için yeni bir yöntem kullanılabileceğini ortaya çıktı. Einstein'in genel görelilik ilkelerine dayanan bu yeni yöntem, warp sürücülerinin çökmesiyle ortaya çıkan yer çekimi dalgalarını yakalamaya dayalı.

Warp sürücüleri, fizikçi Miguel Alcubierre tarafından 1994'te matematiksel olarak modellenmişti. Bu model, bir uzay aracının önündeki uzayı daraltan ve arkasındaki uzayı genişleten "warp balonu" aracılığıyla ışıktan daha hızlı seyahat edebileceğini öne sürüyordu ancak bu model, negatif enerji gibi günümüz teknolojisiyle anlaşılamayan ve gerçekleştirilemeyen bir enerji biçimi gerektiriyordu.

Yöntem Warp Sürücülerine Dayanıyor

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden astrofizikçi Katy Clough ve meslektaşları, warp sürücülerinin çöküşünün tespit edilebilir yer çekimi dalgaları yayabileceğini araştırıyor. Bu varsayımsal çöküşün, LIGO gibi dedektörler tarafından tespit edilebilecek güçlü yer çekimi dalgaları üretebileceği düşünülüyor.

Ekip, warp sürücüsünün "muhafazasında yaşanacak bir hata" durumunda neler olabileceğine odaklandı. Bu arıza, tespit edilebilir yer çekimi dalgaları yayan bir çöküşle sonuçlanabilir ve varsayımsal çöküşe yol açabilir.

Warp Sürücülerinin Çöküşü Uzaylıları Bulmamızı Sağlayabilir

Araştırma, fizikçilerin olağanüstü güçlü yer çekimi kuvvetlerini incelemelerini sağlayan sayısal göreliliği temel alıyor. Clough ve ekibi, warp sürücüsü çöküşü sırasında yayılabilecek yer çekimi dalgası sinyallerini simüle ederek, bu tür olayları tespit etmek için bir yöntem öneriyor.

Bilim insanları bu teoriye bağlı kalarak warp balonunun boyutuna ve hızına bağlı olarak tespit edilebilecek sinyalin gücü ve frekansını hesapladı. Örneğin ışık hızının %10'u ile hareket eden 1 kilometre genişliğinde bir warp balonunun, 3,26 milyon ışık yılı uzaklığa kadar tespit edilebilecek bir sinyal üretebileceği öne sürülüyor.

Araştırma, uzaylı teknolojilerini tespit etmenin ötesinde, bilinen enerji koşullarını ihlal eden senaryolarda uzay-zaman dinamiklerini anlamamıza da katkı sağlayabilir.

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