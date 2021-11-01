NASA: Uzaylıları Keşfedersek Ne Yapacağız?

Uzaylıları keşfedersek ne yapmalıyız? NASA'da çalışan birtakım bilim insanı gerçekçi bir plana ihtiyacımızın olduğuna inanıyor. Peki ya uzaylıları bulursak onlarla nasıl geçineceğiz? İşte CoLD ölçeği.

NASA'nın önde gelen bilim insanlarının bilim camiasına kışkırtıcı bir mesajı var: Dünya dışı yaşamın kanıtlarını bulduğumuzda ne yapacağız? Yaşam arayışıyla ilgili yeni bilimsel sonuçların önemini nasıl anlıyoruz ve ne zaman "evet, dünya dışı yaşam bulundu" diyeceğiz?

Ajansın baş bilimcisi James Green, Nature dergisinde yayınlanan ve araştırmacıları uzaylıların kanıtlarını bildirmek için bir çerçeve oluşturmaya çağıran yeni bir makalenin ortak yazarlığını yaptı.

Makalede yazarlar, dünya dışı yaşamın herhangi bir bulgusunu açıkça iletmenin yanı sıra, ortaya çıktığında halk için net beklentiler oluşturmanın ve erken kanıtlardaki belirsizliği doğru bir şekilde ifade etmenin önemini vurguladı.

Makalede, "Uzay bilimlerinde yaşam algılama hedefleri giderek daha fazla öne çıkarken, çeşitli, karmaşık ve sansasyonel olma potansiyeli yüksek bir konuda bilginin nasıl iletileceği konusunda bir topluluk diyaloğu açmak esastır." denildi.

Uzaylıları Keşfedersek Ne Yapmalıyız?

Green ve diğer yazarlar, keşfedilebilecek herhangi bir kanıtın değerlendirilmesine yardımcı olmak için yaşam tespiti (CoLD) ölçeği önermekte. Ölçeğin kendisi bir merdiven gibi yedi farklı seviye içerir. Her seviye, bir sonraki adıma geçmeden önce karşılanması gereken bir kriterdir.

Örneğin, birinci seviye biyolojik moleküller gibi yaşam imzalarını keşfetmek olacak. İkinci seviye, yaşam belirtisinin Dünya'dan gelen kirlenmenin sonucu olduğunu dışlamak olacak. CoLD ölçeği son adımda ise dünya dışı yaşamın kanıtlarını güvenle keşfedildiğini ilan ediyor.

Green, bir NASA bülteninde, "Böyle bir ölçeğe sahip olmak, belirli yerlerde yaşam arayışı açısından nerede olduğumuzu ve bu arayışta bize yardımcı olan misyon ve teknolojilerin yetenekleri açısından nerede olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacak" dedi.

Aynı zamanda James Webb teleskopunun ve Kızıl Gezegen'de yaşam arayan Perseverance Mars gezgininin çalışıyor olması, böyle bir bulgunun er ya da geç gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Çalışmanın ortak yazarı ve NASA'nın Astrobiyoloji Programının başkanı Mary Voltek, "Dünya'nın ötesindeki yaşam arayışı, bilim camiasının geniş katılımını ve birçok gözlem ve deneyi gerektiriyor. Birlikte, yalnız olmadığımıza dair ipuçları arama çabalarımızda daha güçlü olabiliriz." dedi.