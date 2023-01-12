Uzi'nin El Chavo Albümü Spotify'da Engellendi

2022'ye damgasını vuran sanatçılardan biri olmayı başaran ünlü rapçi Uzi, El Chavo albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Özellikle "Arasan Da" şarkısıyla 102 milyon dinlenmeye ulaşan rapçinin El Chavo albümü, Spotify'da en çok dinlenen albüm statüsüne erişmişti.

Ancak yakın zamanda yaşanan gelişmeler, ünlü rapçinin takipçilerini üzebilir. Çünkü 12 Ocak itibarıyla El Chavo albümüne erişilemiyor.

El Chavo Albümü Kaldırılacak Mı?

Uzi sahne adıyla rap kariyerindeki basamakları bir bir tırmanan Utku Cihan Yalçınkaya, 9 Eylül 2022 tarihinde piyasaya sürdüğü El Chavo albümüyle Türk rapseverlerin bir numaralı sanatçılarından biri haline gelmişti.

Çeşitli müzik platformlarında milyonlarca dinlenmeye erişen albüm, geçtiğimiz haftalarda YouTube tarafından "rahatsız edici görüntüler barındırıyor" olarak etiketlenmişti.

Ünlü rapçiye bir darbe de Spotify'dan geldi. El Chavo albümünün büyük bir bölümü Spotify üzerinde engellendi. 11 şarkının bulunduğu albümde şu an yalnızca "Arasan Da" şarkısı dinlenebiliyor.

Yaşanan sorun hakkında Uzi veya Spotify'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Albümün dinlenememesi sorunun neyden kaynaklandığı ise belirsiz.