En Uzun Güncelleme Desteği Sunan Telefon Markaları!

Akıllı telefon alırken artık en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de güncelleme desteği süresi oldu. Ne var ki her akıllı telefon markasının güncelleme desteği verdiği süre bir değil. Bu yüzden mümkün olduğunca uzun güncelleme desteği sunan telefon markaları tercih etmek gerekiyor.

Güncelleme konusunda geçmişten bugüne en uzun destek veren marka Apple oldu. Android tarafında kullanıcıları tatmin edecek bir süre şimdiye kadar pek görülmedi. Bugün hâlâ bir elin beş parmağını geçecek kadar markadan bahsetmek mümkün olmasa da en azından sayılarının biraz da olsa arttığı söylenebilir.

En Uzun Güncelleme Desteği Veren Telefonlar

Apple

Samsung

Google

Güncelleme konusunda yıllardır kullanıcıları üzmeyen akıllı telefon markaları arasında sadece birkaç marka öne çıkıyor. Peki, hangi akıllı telefon markası ortalama ne kadar süre boyunca güncelleme desteği sağlıyor?

Apple

Apple, güncelleme desteğini en uzun sürdüren markalardan biri. Öyle ki 2015 yılında piyasaya sürülen iPhone 6s ve iPhone 6s Plus bile iOS 15 güncellemesini aldı. Apple'ın iPhone'ları ilk günden beri güncelleme desteği konusunda kullanıcıları hiç üzmüyor. Ortalama bir iPhone ortalama 5-6 yıl yazılım güncellemesi alıyor.

Samsung

Samsung, kullanıcıların uzun bir süre boyunca akıllı telefonlarını kullanmaya devam ettirecek bir güncelleme desteği süresi sunuyor. Öyle ki şirket yeni modeller için ortalama 7 yıllık bir güncelleme desteği sağlıyor. Samsung'un daha bütçe dostu modellerinin de oldukça uzun bir süre boyunca güncelleme aldığını belirtmek gerekiyor.

Google

Google, Pixel 8 ve sonrası için piyasaya sürüldüğü ilk tarihten itibaren 7 yıl boyunca güncelleme desteği sağlıyor. Bunun bir akıllı telefon için oldukça uzun bir süre olduğu inkâr edilemez. Google, bu konuda kullanıcıların ihtiyaçlarına en iyi yanıt veren markalardan biri olarak öne çıkıyor.

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