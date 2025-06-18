Valorant'ın Tahtını Tehdit Eden Oyun Hayal Kırıklığına Uğrattı

Bungie adlı stüdyonun geliştirdiği Marathon, 23 Eylül 2025'te piyasaya sürülmek üzere hazırlık aşamasındaydı. Ancak geliştiricilerden gelen son duyuruya göre, oyunun çıkış tarihi süresiz olarak ertelendi. Bungie, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bu kararın oyunculardan gelen geri bildirimler neticesinde alındığını aktardı.

Oyun bir süredir alfa test sürecindeydi. Test sürecine dahil olan oyuncular, Discord ve sosyal medya kanalları üzerinden stüdyoya geri dönüşlerde bulundu. Bungie, oyunculardan gelen geri bildirimlerle bu kararı aldıklarını açıkladı. Net bir çıkış tarihini veren tek kişi ise Sony Interactive Entertainment CEO'suydu.

Valorant'a rakip olarak öne çıkabilecek Marathon'dan şimdiye kadar bir oynanış fragmanı ve sinematik fragman gelmişti. Oynanış ve grafikler açısından Valorant'a benzemesi sebebiyle rakip olacağı konuşuluyor. Fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz:



Marathon Tahmini Çıkış Takvimi Mart 2026

Bungie, Marathon'un canlı servis temelli oluşunun oyuncular nezdinde çok takdir edilmediğini söyledi. Bu sebeple oyun süresiz olarak ertelendi. Geçen süreçte stüdyonun temel oyun deneyimini baştan aşağıya yenileyeceği düşünülüyor. Stüdyo şöyle dedi:

Bu süreyi, baskı altında hayatta kalma, her köşede gizem ve raid-benzeri son oyun mücadeleleri gibi yoğun, yüksek riskli deneyimlerin temellerini oluşturmak için kullanıyoruz. Sabrınıza teşekkür ederim. Sizler sayesinde Marathon, hayal ettiğimiz efsanevi bir oyuna dönüşecek.

Marathon'un çıkış tarihi şimdilik belirsizliğini korudu. Bu konuda net bir yorum yaptı diyebileceğimiz tek isim, Sony Interactive Entertainment CEO'su Hermen Hulst oldu. Hulst, oyunun 31 Mart 2026’ya kadar piyasada olacağını belirtti.

Güncellenmiş Marathon Özellikleri

Hulst'un açıklaması, Bungie'nin oyunu yeniden şekillendirmek için 9 ayı var demek oluyor — tabii açıklama doğruysa. 9 aylık süre içinde, oyuncuların hoşuna gitmeyen oyun yapısının tamamen değişmesini bekleyebiliriz. Alfa test sürecine katılanlar, hayatta kalma mekaniklerinin yeterli olmadığını bildirmişti. Bungie, bu doğrultuda daha stratejik bir yaklaşım benimseyebilir. Yani oynarken gerçekten gerileceğiniz bir senaryo üzerinde çalışabilirler.

Marathon'daki görsel kalitenin Valorant'a meydan okuyabilecek düzeyde olması bekleniyor. Ancak hikayesi ve içinde yer aldığı karanlık atmosfere daha fazla uyum sağlaması gerekiyor. Bungie, daha gergin, karanlık ve stresli ortamlar yaratmaya yoğunlaşabilir.

Son olarak hem tek oyunculu, hem de ikili oyun modlarında daha gelişmiş modlar entegre edilmesi bekleniyor. Bungie, "Oyunun asıl gücünü temsil edecek yenilikler yapacağız" diyerek oyuncuların istediği gibi bir deneyim sağlayacaklarını vurguladı.