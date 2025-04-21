Oyunculara Müjde: Valorant Resmen Mobile Geliyor

Riot Games yaptığı son açıklamayla birlikte popüler FPS oyunu Valorant'ın mobil cihazlara geleceğini duyurdu. Ama bu güzel haberin bir küçük can sıkıcı detayı var: Şimdilik sadece Çin'deki oyuncular için ön kayıt açıldı.

Bu konu aslında uzun süredir gündemdeydi. Çin'de bile oyunun tam çıkışı için birkaç ay daha geçmesi bekleniyor. Global lansman ise halen bir muamma. Yine de oyuncular bu kadar bekleyişin boşa gitmeyeceğini düşünüyorlar. Üstelik ortada ilginç bir ortaklık da var.

İşte şimdiye kadar öğrenilen tüm detaylar...

Riot, PUBG'yi Geliştiren Ekiple Ortak Oldu

Valorant Mobile'ı geliştiren ekip epey dikkat çekici. Riot, bu süreçte PUBG Mobile ile tanınan Lightspeed Studios ile ortaklık kurmuş, yani işi bilen bir ekip var işin başında.

Tabii PC versiyonuna göre çok daha fazla cihazla uyumlu hale getirmek kolay olmayacak. Tam da bu sebeple geliştirici ekip işi oldukça ağırdan alıyor ki çıkış yaptığında hatalarla karşılaşılmasın.

Oyunun globale ne zaman çıkacağı da belli olmadığından APK dosyasının internete sızdırılması söz konusu olabilir. Zira global oyuncular, oyuna erişebilmek için resmi bir tarihin açıklanmasını beklemeyecektir. Riot Games'in bu gibi usulsüzlüklerin önüne geçmek için bir yöntem geliştirmesi muhtemel duruyor.