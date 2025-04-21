OnePlus 13T Oyuncuların Gözdesi Olacak: Saatlerce Oyun Oynasanız da Kasmaz
OnePlus 13T'nin batarya kapasitesi ve bazı yeni özellikleri ortaya çıktı. Büyük bataryasıyla dikkat çeken bu model hafif yapısıyla da adından söz ettiriyor.
OnePlus, 13T modelini tanıtmaya sadece birkaç gün kala merak edilen bazı detayları nihayet netleştirdi. 24 Nisan'daki lansman öncesinde gelen açıklamaya göre, OnePlus 13T tam 6.260 mAh'lik dev bir bataryaya sahip olacak.
Daha önceki açıklamalarda en az 6.000 mAh sözü verilmişti. OnePlus sözünü tutmakla kalmadı, üstüne de ekledi.
Yalnızca 185 Gram Ağırlığında
İşin en güzel tarafıysa bu devasa bataryaya rağmen 13T'nin ağırlığı yalnızca 185 gram olacak. Karşılaştırmak gerekirse; aynı kapasiteye sahip OnePlus 13 ve 13R modelleri 200 gramın üstüne çıkıyordu. Yani OnePlus bu kez hem pili büyütmüş hem de cihazı hafif tutmayı başarmış.
Bypass Şarj Özelliğiyle Isınma Problemi Yok
Yeni modelin şarj hızı henüz paylaşılmasa da bypass şarj, yani doğrudan şarj etme özelliğinin geleceği doğrulandı. Peki bu ne demek oluyor? Oyuncular için iyi bir haber demek.
Uzun süreli oyun oynadığınız durumlarda telefon ısınma yapmadan yüksek performansla çalışmaya devam edecek. Şarj ederken ısınmak yerine enerjiyi direkt olarak alacak ve pil sağlığından taviz vermeyecek.
OnePlus 13T'nin diğer netleşen detayları da şöyle:
- Snapdragon 8 Elite işlemci
- 6.32 inç ekran
- IP65 su ve toz direnci
- İki adet 50 MP arka kamera
- Bir ana lens
- 2x optik ve 4x kayıpsız yakınlaştırmalı telefoto lens
Bir Kargo Çalışanı Milyonlarca Lira Değerindeki 175 iPhone'u Çalıp Sattı!
Bir kargo çalışanı, müşterilere teslim etmesi gereken 175 iPhone'u çalınca yakayı ele verdi. Yaptığı soygunun maliyeti ise 175.000 dolar olarak belirlendi.