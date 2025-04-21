OnePlus 13T Oyuncuların Gözdesi Olacak: Saatlerce Oyun Oynasanız da Kasmaz

OnePlus, 13T modelini tanıtmaya sadece birkaç gün kala merak edilen bazı detayları nihayet netleştirdi. 24 Nisan'daki lansman öncesinde gelen açıklamaya göre, OnePlus 13T tam 6.260 mAh'lik dev bir bataryaya sahip olacak.

Daha önceki açıklamalarda en az 6.000 mAh sözü verilmişti. OnePlus sözünü tutmakla kalmadı, üstüne de ekledi.

Yalnızca 185 Gram Ağırlığında

İşin en güzel tarafıysa bu devasa bataryaya rağmen 13T'nin ağırlığı yalnızca 185 gram olacak. Karşılaştırmak gerekirse; aynı kapasiteye sahip OnePlus 13 ve 13R modelleri 200 gramın üstüne çıkıyordu. Yani OnePlus bu kez hem pili büyütmüş hem de cihazı hafif tutmayı başarmış.

Bypass Şarj Özelliğiyle Isınma Problemi Yok

Yeni modelin şarj hızı henüz paylaşılmasa da bypass şarj, yani doğrudan şarj etme özelliğinin geleceği doğrulandı. Peki bu ne demek oluyor? Oyuncular için iyi bir haber demek.

Uzun süreli oyun oynadığınız durumlarda telefon ısınma yapmadan yüksek performansla çalışmaya devam edecek. Şarj ederken ısınmak yerine enerjiyi direkt olarak alacak ve pil sağlığından taviz vermeyecek.

OnePlus 13T'nin diğer netleşen detayları da şöyle: