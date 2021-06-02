Dünya genelindeki popüler yapımların daha fazla kitleye ulaşarak daha fazla oyuncu tarafından oynanabilmesi ve bu bağlamda tanınırlığını arttırmak için çeşitli yollara başvurduklarını biliyoruz. Birinci yöntem ise elbette mobil platformlara da çıkış yapmak. Mesela Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile ilk akla gelenler. Yakın bir zaman önce de Apex Legends ve Battlefield oyunlarının mobil versiyonları duyurulmuştu. Şimdi ise, takım tabanlı taktiksel oyun olan Valorant mobil platformlara geliyor.

League of Legends ile tanınan Riot Games, aşina olduğumuz türün dışına çıkarak Valorant ile karşımıza çıkmıştı. Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olan ücretsiz çok oyunculu taktiksel FPS oyunu, 2 Haziran 2020 tarihinde PC için yayınlanmıştı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde popüler hale gelen Valorant, içerik anlamında da sürekli olarak destek görmeye devam ediyor.

Valorant Mobil Platformlar İçin Duyuruldu!

Bugün itibarıyla birinci yaşını doldurmuş olan takım tabanlı oyun, Riot Games tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa her ay ortama on dört milyon oyuncu tarafından oynanmış. Bu bağlamda da beş yüz milyondan fazla da karşılaşma gerçekleşmiş.

Söylenene göre, yaşanan bu katlanarak büyümenin sonucunda, Valorant Mobile ile genişlemeye gitmeye hazırlanan oyunun daha fazla oyuncunun beğenisine sunulacak. Baş Yapımcı Anno Donlon, “Birinci yıldaki en üst hedeflerimizden biri, küresel FPS topluluğunun güvenini ve saygısını kazanmaz ve bunun ispatı olarak Valorant her daim gerçekten dişe dokunur rekabete dayalı taktiksel nişancı oyunu köklerine bağlı kalacak.” yorumunda bulundu ve devam etti: “Gittikçe büyüyen oyuncu topluluğumuzun Valorant ile yapmaya çalıştığımızı fark etmesi ve takdir etmesi, beklentimizin ötesinde ve yakında aynı rekabete dayalı Valorant deneyimini çok daha fazla küresel oyuncuya sunacak olmaktan dolayı heyecanlıyız.”

Öte yandan, birinci yıl dönümünün şerefine özel ödüller de duyuruldu. Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre, bir ay sürecek olan bir kutlama etkinliği gerçekleştirilecek. Bu etkinlik sırasında, topluluk üyelerine ödemeli oyuncu kartı ve ücretsiz etkinlik bileti dahil oyun içi ödüllerin ve teşviklerin verileceği söyleniyor.