Valorant'ta Sesli Sohbet Kaydedilecek: İşte Nedeni!

Valorant'ta sesli sohbet kaydedilecek. Peki, Riot Games tarafından duyurulan bu değişikliğin sebebi nedir? Son zamanların en popüler çevrim içi FPS oyunu Valorant için yapılan değişikliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Valorant'ta Sesli Sohbet Neden Kaydedilecek?

Çevrim içi tabanlı video oyunları, günümüzün en popüler yapımları arasında yer alıyor fakat bazen moral bozucu olabiliyor. Oyuncular, takım arkadaşlarına hakaret edebiliyor ve bu durum, oyun deneyimini ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum, son zamanların en popüler online FPS oyunu Valorant'ta da geçerli.

Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyununda bazı oyuncular nefret söylemi içeren bazı ifadeler kullanıyor. Geliştirici ekip, oyun içerisinde sesli iletişim kurarak hakaret eden oyuncular için dikkat çeken bir karar aldı. Alınan karara göre oyunda sesli sohbet kaydedilecek.

Şirket tarafından yapılan duyurunun ardından oyuncuların kafasında sesli sohbetin sürekli olarak mı yoksa yalnızca rapor edildiğinde mi dinleneceğine ilişkin bazı soru işaretleri oluşmuştu. Aktarılan bilgilere göre sesli sohbet yalnızca rapor edildiğinde dinlenecek. Yapılan inceleme sonucunda oyuncu kurallara aykırı ifadeler kullandıysa gerekli cezai işlem uygulanacak.

Riot Games tarafından yapılan açıklamada, sesli iletişimi kaydetme sisteminin hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi. Şirketin yapay zeka tabanlı bir çözüm kullanacağı ifade ediliyor. Geliştirilmekte olan sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için kontrol sürecinde bir miktar insan da yer alacak.

Valorant Nedir, Nasıl İndirilir?

Riot Games'in son zamanlarda en çok ilgi çeken video oyunlarından bir tanesi olan Valorant, şirketin geliştirdiği ilk FPS video oyunu olma özelliğine sahip. Riot Games tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olan Valorant, 2 Haziran 2020 tarihinde resmi olarak sunuldu. PC platformunda yer alan video oyunu, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından beğenildi.

Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler olan başarılı FPS oyununu aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Şirket tarafından alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sesli sohbetin kaydedilmesine ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.