Ücretsiz Titanfall 2 Fırsatını Kaçırmayın!

Ücretsiz Titanfall 2 etkinliği başladı. Peki, Titanfall 2 isimli video oyunu nasıl bedava olarak oynanır? Electronic Arts ile Respawn Entertainment tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Titanfall, ilk olarak 12 Kasım 2014 yılında piyasaya sürüldü. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen video oyunu, çıkış yaptığı dönemde çok sayıda oyuncu tarafından beğenildi. Geliştirici ekip, elde edilen başarıyı ikinci oyun ile devam ettirmek için kollarını sıvadı.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Titanfall 2, 28 Ekim 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Yayıncılığını Electronic Arts firmasının üstlendiği video oyunu, aksiyon dolu bir oynanış sunuyor. Yapım her ne kadar multiplayer ağırlıklı olsa da bir hikaye de sunuyor.

İlk oyunda senaryo modunun olmaması bazı oyuncular tarafından eleştirilmişti. Geliştirici ekip, oyuncular tarafından gösterilen tepkileri dikkate aldığını görüyoruz. Oyunun senaryo ve çok oyunculu modları çok başarılı bir atmosfere sahip.

Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici Respawn Entertainment, oyuncuları sevinmesini sağlayan bir karar aldı. Alınan karar sonucunda dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan yapım, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Başarılı video oyununu hafta sonu boyunca hiçbir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Kampanya 3 Mayıs TSİ 20.00'de sona erecek.

Video oyununu henüz denemeyen oyuncular için büyük bir fırsat sunuldu. Aksiyon seviyesinin her an yüksek olduğu yapımı belirlenen tarihler arasında bedava olarak oynayabilirsiniz.

Ücretsiz Titanfall 2 Nasıl İndirilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam programını açın. Steam programı yüklü değilse aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilir ve programı pratik bir şekilde indirebilirsiniz.

programı yüklü değilse aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilir ve programı pratik bir şekilde indirebilirsiniz. Açılan Steam penceresi üzerinden hesap bilgileriniz ile giriş yapın.

Arama kısmına "Titanfall 2" yazın ve çıkan sonuçlar üzerinden oyuna tıklayın.

yazın ve çıkan sonuçlar üzerinden oyuna tıklayın. Açılan sayfa üzerinden "Oyunu oyna" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde indirme işlemleri için bir pencere açılacaktır. Oyunun indirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenecektir.

Başarılı yapımı bilgisayarınıza indirebilmeniz için depolama alanınızda minimum 45 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor. Oyunun önerilen sistem gereksinimlerinde 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartı ve Intel Core i5-6600 işlemcisi öneriliyor.