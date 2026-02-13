VCT EMEA Stage 2 Finali Barselona'ya Gidiyor

Valorant Champions Tour EMEA 2025 Stage 2 Finali, İspanya'nın kalbi Barselona'da gerçekleşecek. Yılın en büyük etkinliklerinden biri olacak olan final, dünyanın dört bir yanından gelen en iyi takımları ve tutkulu taraftarları bir araya getirecek. Hem sahada hem de tribünlerde unutulmaz anlar yaşanacak bu özel organizasyonda, Valorant Champions'a giden yolda kritik bir dönüm noktası geçilecek.

VCT EMEA Finali 28–30 Ağustos'ta Barcelona'da Olimpic Arena'da Gerçekleşecek

Stage 2 Finali'nin 28-30 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleşeceğini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. VCT EMEA Finali: Barcelona, Barselona'nın büyük ana kent bölgesinin bir parçası olan Badalona'daki Olimpic Arena'da gerçekleşecek. 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları için inşa edilen bu mekan, daha önce birçok spor ve eğlence etkinliğine sahne oldu. Şimdi de unutulmaz bir etkinlik için Valorant topluluğuna ev sahipliği yapacak.

Dikkatli taraftarlar son gelişmelerden bu yana yaşanan şehir değişikliğini fark etmiş olabilir. Etkinlikle ilgili planlarımızı düzenlememiz gerekti ama İspanya'da kalacağız ve eksiksiz Valorant deneyimini hem bu ülkedeki hem dünyanın her bir yanındaki taraftarlara taşıyacağız.

Stage 2 Finali, VCT EMEA takviminin en büyük etkinliği ve tüm VCT EMEA sezonunun sonuçlandığı nokta olacak. Challenger takımları ilk defa VCT EMEA Playoff'larına katılma ve finalde rekabet etme fırsatı yakalayacak. Böylece birçok farklı takıma Valorant Champions'a ulaşma şansı tanınacak. Yoğun rekabetin yanı sıra hepimizin çok sevdiği bu oyunla ilgili birçok Valorant topluluk deneyimi ve aktivitesi taraftarları bekliyor olacak. Bu şekilde etkinlik de çok daha özel hale gelecek.

Valorant EMEA Espor Lideri Daniel Ringland, "Taraftarları büyük bir canlı etkinlikle buluşturmak ekibin uzun zamandır odaklandığı bir hedefti. Yılın ilerleyen aylarında Stage 2 Finali'ni İspanya'da gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz.Valorant İspanya topluluğu tutkusuyla ve enerjisiyle tanınıyor. Valorant EMEA takvim yılının en önemli etkinliklerinden birinin bu ortamda ne kadar heyecan dolu olabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.