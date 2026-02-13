Efsane Dövüş Oyunu Sınırlı Süre Ücretsiz! Hemen Oynayın
Çok sevilen bir dövüş oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabiliyor. Fırsat sona ermeden önce oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. İşte detaylar!
Steam'de çok önemli bir fırsat başladı. Virtua Fighter serisinin en iyi oyunlarından biri, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hâle geldi. Normalde oynamak için yüzlerce TL harcama yapmanız gereken bu oyunu şu an itibarıyla hiçbir şekilde ödeme yapmadan deneyebiliyorsunuz.
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Ücretsiz Oldu
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, Steam'de "sınırlı bir süre" için ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde 17.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 786 TL'ye denk geliyor. Kısa süreliğine geçerli olan fırsatın 16 Şubat saat 21:00'e kadar geçerli olduğunu belirtelim. Bu oyunu oynamak için çok az bir zamanınız olduğu anlamına geliyor.
Olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına bunun "tamamen ücretsiz" olarak sunulmadığının altını çizelim. Öyle ki oyunun sayfasına gittiğinizde satın alma seçeneğini hâlâ göreceksiniz. Oyunu doğrudan satın almak istemiyorsanız "Sepete Ekle" seçeneğine değil, "Oyunu Oyna" butonuna basacaksınız ki bu da zaten mevcut seçeneklerin en üstünde yer alıyor.
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Nasıl Bir Oyun?
Dövüş oyunları arasında yer alan Virtua Fighter 5 R.E.V.O., Sega'nın klasik dövüş serisinin yeni nesil platforma özel versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Oyunda gerçekçi fizik kuralları ve etkileyici dövüş mekanikleri bulunuyor. Çevrim içi dövüşlerde yani diğer oyuncularla yaptığınız dövüşlerde daha az gecikmeye sahip olmanız için önemli iyileştirmeler içeren bu sürümde oldukça geniş bir karakter yelpazesi yer alıyor.
Klasik modların yanı sıra antrenman modu mevcut. Bu sayede oyunda diğerlerine karşı meydan okumadan önce biraz hazırlık yapabiliyorsunuz. Doğaüstü kombolar içeren dövüş oyunları eğer size çok da gerçekçi gelmiyorsa saf dövüş deneyimi sunan bu oyunu ücretsizken deneyebilirsiniz.
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 22H2
- İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 1300X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB) / AMD Radeon RX 570 (4 GB) / Intel Arc A380 (6 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 22H2
- İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) / AMD Radeon RX 6750 (12 GB) / Intel Arc A770 (8 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan