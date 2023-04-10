Valorant VP Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlandırma
Türkiye'de en çok oynana FPS oyunlarından biri olan Valorant'ta VP fiyatları için fiyat güncellemesi paylaşıldı. İşte detaylar!
Riot Games'in 2020 yılında çıkardığı ve dünya çapında büyük yankı bulan Valorant, Türkiye'de de yoğun bir oyuncu kitlesine sahip. Fakat yeni paylaşılan bir güncelleme, Valorant oyuncularını üzebilir.
Son bir yıllık enflasyon artışı sonucu Valorant VP fiyatları zamlandı. Ortalamada %35 oranında fiyat artışı yapıldı.
Nisan 2023 Valorant VP Fiyatları
Yaklaşık 13 aylık bir süre boyunca VP fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapmayan Riot Games, enflasyonda yaşanan artış nedeniyle VP fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Buna göre Türkiye bölgesinde VP fiyatları ortalamada %35 artış gösterdi.
VP fiyatlandırmaları, TL başına VP olarak güncellenirken artık 17 TL karşılığında 175 VP yerine yalnızca 115 VP alınabiliyor. Fiyat güncellemesinin 25 Nisan itibarıyla geçerli olacağı, aynı zamanda 11-24 Nisan tarihlerinde istemci üzerinden yapılan alımlarda elde edilen VP miktarının Türkiye'ye özel bir şekilde ikiye katlanacağı açıklandı. Yani, 24 Nisan'a kadar 85 TL'ye toplamda 950 VP satın alabilirsiniz.
|VP Miktarı
|Eski Fiyat
|VP Miktarı
|Yeni Fiyat (Nisan 2023)
|175 VP
|17 TL
|115 VP
|17 TL
|900 + 25 VP
|85 TL
|475 + 10 VP
|70 TL
|1450 + 110 VP
|130 TL
|880 + 45 VP
|130 TL
|2850 + 275 VP
|250 TL
|1960 + 160 VP
|250 TL
|5250 + 620 VP
|450 TL
|3045 + 355 VP
|450 TL
|8500 + 1295 VP
|700 TL
|4735 + 815 VP
|700 TL
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