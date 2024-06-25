VALORANT'a Gelecek Yeni Skin Seti Tanıtıldı!

Riot Games, 27 Haziran'da VALORANT, oyuncuları heyecanlandıracak yepyeni bir skin seti olan Evori Rüyakanatlar ile buluşturacak. Renkli ve detaylı tasarımlarıyla dikkat çeken set, oyun içi görselliği ile oynanışı tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak. Peki skin setinin içeriği nelerden oluşuyor? İşte ayrıntılar…

VALORANT Evori Rüyakanatlar Skin Seti Ne İçeriyor?

VALORANT Evori Rüyakanatlar skin setinde sadece silahlar değil, aynı zamanda her silahın kendine özgü bir kişiliğe sahip Kelebek Evori, Kedi Lunari, Fare Solari, Tavşan Terrari ve Ayıcık Amari adlarında minik bir dostu da olacak.

Vandal, Spectre, Odin ve Ghost kaplamalarına eşlik eden bu sevimli dostlar, savaş boyunca size eşlik edecek ve oyuna eğlence katacak. Ayrıca, yeni yakın dövüş silahı Evori'nin Büyülü Asası da bu sette yer alacak.

Evori Rüyakanatlar skin seti sadece büyüleyici tasarımları ile değil, aynı zamanda etkileyici animasyonları ile de öne çıkacak. Oyuncular silahlarını her eline alışında, göz alıcı bir ışık gösterisi ile karşı karşıya kalacak.

Ayrıca Evori Rüyakanatlar skin seti, taktiksel olarak arkadaşlarınızla koordine olma imkanı sunacak. Her silahın dört farklı stili ve kendine özgü bir rengi ile oyuncular sete uygun ekip kurabilecek.

Evori Rüyakanatlar skin setinin yanı sıra, 27 Haziran'da Bölüm 09 Kısım 01 de başlayacak. Bu heyecan verici bölümde yepyeni bir Savaş Bileti sizleri bekliyor. Savaş Bileti'nde Ahenk Phantom, Popstar Classic, Korkunç Spreyi ve çok daha fazlası gibi birbirinden güzel kozmetik ödüller dağıtılacak.