Valve, Smurf Hesaplara Acımadı: 90 Bin Hesabı Banladı!

Valve, geçmişten beri en çok oynanan Dota 2 oyunu hakkında bir açıklama yaptı. Oyundaki smurf hesapların artışından şikayetçi olan şirket, haksız rekabeti önlemek için bu hesapları tek tek kapattı.

90 bin hesabı banladı ve smurf kasarak oynamakta ısrarcı olan oyuncuların ana hesaplarını da banlayacağını duyurdu.

Smurf Hesap Nedir?

Valve'nin sert cezasının ardından gözler smurf hesaplara çevrildi. Peki nedir bu smurf hesap?

Smurf hesap; yüksek rütbeli oyuncuların düşük rütbeli veya oyuna yeni başlamış oyuncularla birlikte oynayarak kolayca rütbe almasına denir. Yüksek rütbeli oyuncular daha tecrübeli olduğu için yeni oyuncuları hızlıca yenebilir.

Ancak bu durum oyun içinde haksız rekabete yol açar ve çevrim içi oyunların düzenini bozar. Oyunda hile yaratır ve böylece oyuncuların yarıştan keyif almamasına sebep olur.

Son zamanlarda özellikle League of Legends ve Valorant gibi oyunlarda smurf hesaplardan oldukça şikayet ediliyor. Bu oyunlarda olduğu gibi kaliteyi düşürmek istemeyen Valve, yoğun bir çalışma içinde.

Smurf hesap ile yarışan oyuncuları tespit etmek için Dota 2 üzerinde raporlamalar yaptığını duyuran şirket, oyuncuların bu hesaplara karşı tepki göstermesini istiyor. Çünkü gelen her bir şikâyeti tek tek inceleyerek smurf hesapları mercek altına alıyor.

Şirket, tespitini yaptığı her bir smurf hesabına davranış puanlarında kısıtlama gibi birçok ceza vereceğini duyurdu.

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