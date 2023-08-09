Valve, Yenilenmiş Steam Deck'ler Satmaya Başladı: Fiyatı Çok Daha Uygun!

Valve, yenilenmiş Steam Deck'leri perakende fiyatından 130 dolara varan indirimlerle satmaya başladı.

Yenilenmiş Ürünler Neden Daha Ucuz?

Yenilenmiş ürünler satan diğer şirketlerde olduğu gibi yenilenmiş Steam Deck de çeşitli nedenlerle artık yeni olarak satılamayan ürünleri kapsıyor. Örneğin yenilenmiş bir Steam Deck, satın alınmış ve açılmış ancak daha sonra iade edilmiş olabilir.

Cihaz teknik olarak artık yepyeni olmadığından, yenilenmiş cihazlar genellikle yeni perakende birimlerden çok daha ucuza satılır. Valve'ın yenilenmiş Steam Deck'lerinde de durum bu şekilde.

Yenilenmiş Steam Deck'ler Ne Kadar?

Şirket yenilenmiş modelleri aşağıdaki fiyatlarla satıyor:

64 GB model - 319 $ / 279 £ (399 $ / 349 £ idi)

- 319 $ / 279 £ (399 $ / 349 £ idi) 256 GB model - 419 $ / 369 £ (529 $ / 459 £ idi)

- 419 $ / 369 £ (529 $ / 459 £ idi) 512 GB model - 519 $ / 459 £ (649 $ / 569 £ idi)

Steam mağazasındaki 'Yenilenmiş Steam Deck' sayfası, ürünlere dair şu detayları aktarıyor:

"Her sertifikalı Yenilenmiş Steam Deck, perakende birimlerimizle aynı yüksek standartlarda kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Her cihaz tamamen fabrika ayarlarına sıfırlanır, yazılım güncellenir ve Valve'ın tesislerinden birinde 100'den fazla test içeren kapsamlı bir incelemeden geçirilir. Testler arasında tüm kontrolör girişleri, ses sistemi, ekran ve dâhili parçalar yer alır. Uygun işlevsellik ve uzun ömürlülük sağlamak için pil sağlığı da değerlendirilir. Tüm yenilenmiş üniteler yeni perakende ünitelerin performans standartlarını karşılamakta, hatta aşmaktadır. Küçük kozmetik kusurlara sahip olsalar da daha düşük maliyetle güvenilir, yüksek kaliteli bir oyun deneyimi sunarlar. Valve'den satın alınan tüm yenilenmiş Steam Deck'ler standart bir yıllık garanti, yenilenmiş bir güç kaynağı, bir taşıma çantası ve bir hızlı başlangıç kılavuzu içerir."

Peki siz yenilenmiş ürünlerin pazarlarda giderek yer edinmeye başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.