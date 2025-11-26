Valve'de Çalışan Başına Sağlanan Gelir Dudak Uçuklatıyor!

Valve, oyun sektörünün en değerli şirketlerinden bir tanesi. Steam üzerinden PC oyuncularına hizmet edilmesinin yanı sıra, Steam Deck ve Steam Machine dahil çeşitli donanımlar ile de oyuncuların karşısına çıkıyor. Ortaya çıkan son verilere bakılırsa, çalışan başına elde edilen gelir ile Amazon, Google ve Microsoft gibi devleri geride bırakıyor.

Valve, 2025 Yılında Paraya Para Dememiş

Araştırma şirketlerinin sunduğu verilere bakılırsa Valve, 2025 yılı içerisinde 17 milyar USD civarı bir gelir sağlamış olacak. Şirket bünyesinde üç yüz elli ila üç yüz altmış çalışan olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, çalışan başına 50 milyon USD kazanımın olduğu sonucuna varılıyor.

Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Microsoft'ta, 6.5 milyar USD gelir elde edilmesi ile çalışan başına 18 milyon USD civarı bir kazanımın olduğu açıklanmış. Bu da Valve tarafında ne denli yüksek verimliliğin olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Steam has generated $16B+ in revenue so far this year (@alineaanalytics estimates)



That's already up 5.7% from 2024's final total!



Taking Valve's cuts into account (and 100% cuts of its own juggernauts CS2 and Dota 2), Valve itself has made over $4B+ this year from Steam. pic.twitter.com/PlMCjDEEgD — Rhys Elliott (@superhys) November 13, 2025

Verilerde ayrıca Steam mağazasından sağlanan gelirin 16.2 milyar USD olduğu da söylenmiş iken, şirketin takdire şayan bu başarısının ardında yatan sebep ise özel mülkiyete sahip olması olarak gösteriliyor. Herhangi bir hissedar baskısının hissedilmemesiyle, diğer şirketlere göre, uzun vadeli hedeflere daha özgür bir şekilde yönelebiliyor. Ayrıca herhangi bir yöneticinin olmadığı çalışma düzeni sayesinde hem verimlilik ve hem de çalışan motivasyonu azami seviyede seyrediyor.

Son olarak, çalışanlara sunulan maaşlar da dikkat çeken bir diğer nokta diyebiliriz. Mevcut yılda 450 milyon USD üzeri maaş ödemesi yapılmış olup, çalışan başına 1.3 milyon USD gelir elde edilmiş. Elde edilen kârın çalışanlar ile paylaşılması anlayışı da en cazip maaş politikaları düşünüldüğünde, Amerika menşeli şirketi epey öne çıkartıyor.