Valve'de Çalışan Başına Sağlanan Gelir Dudak Uçuklatıyor!
Araştırma şirketlerinin elde ettikleri verilere göre Valve, 2025 yılındaki çalışan başına gelir ile dev şirketleri solladı. İşte detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Valve, 2025 yılında elde ettiği çalışan başına gelir ile Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketleri geride bıraktı.
- Yıl boyunca 17 milyona USD civarı gelir elde edilmiş olup, çalışan başına 50 milyon USD'ye tekabül ediyor.
- Bu başarının altında yatan sebepler ise özel mülkiyete sahip olunması, yöneticisiz çalışma düzeni ve maaş ödemeleri olarak sıralanıyor.
Valve, oyun sektörünün en değerli şirketlerinden bir tanesi. Steam üzerinden PC oyuncularına hizmet edilmesinin yanı sıra, Steam Deck ve Steam Machine dahil çeşitli donanımlar ile de oyuncuların karşısına çıkıyor. Ortaya çıkan son verilere bakılırsa, çalışan başına elde edilen gelir ile Amazon, Google ve Microsoft gibi devleri geride bırakıyor.
Valve, 2025 Yılında Paraya Para Dememiş
Araştırma şirketlerinin sunduğu verilere bakılırsa Valve, 2025 yılı içerisinde 17 milyar USD civarı bir gelir sağlamış olacak. Şirket bünyesinde üç yüz elli ila üç yüz altmış çalışan olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, çalışan başına 50 milyon USD kazanımın olduğu sonucuna varılıyor.
Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Microsoft'ta, 6.5 milyar USD gelir elde edilmesi ile çalışan başına 18 milyon USD civarı bir kazanımın olduğu açıklanmış. Bu da Valve tarafında ne denli yüksek verimliliğin olduğu daha iyi anlaşılıyor.
Steam has generated $16B+ in revenue so far this year (@alineaanalytics estimates)— Rhys Elliott (@superhys) November 13, 2025
That's already up 5.7% from 2024's final total!
Taking Valve's cuts into account (and 100% cuts of its own juggernauts CS2 and Dota 2), Valve itself has made over $4B+ this year from Steam. pic.twitter.com/PlMCjDEEgD
Verilerde ayrıca Steam mağazasından sağlanan gelirin 16.2 milyar USD olduğu da söylenmiş iken, şirketin takdire şayan bu başarısının ardında yatan sebep ise özel mülkiyete sahip olması olarak gösteriliyor. Herhangi bir hissedar baskısının hissedilmemesiyle, diğer şirketlere göre, uzun vadeli hedeflere daha özgür bir şekilde yönelebiliyor. Ayrıca herhangi bir yöneticinin olmadığı çalışma düzeni sayesinde hem verimlilik ve hem de çalışan motivasyonu azami seviyede seyrediyor.
Son olarak, çalışanlara sunulan maaşlar da dikkat çeken bir diğer nokta diyebiliriz. Mevcut yılda 450 milyon USD üzeri maaş ödemesi yapılmış olup, çalışan başına 1.3 milyon USD gelir elde edilmiş. Elde edilen kârın çalışanlar ile paylaşılması anlayışı da en cazip maaş politikaları düşünüldüğünde, Amerika menşeli şirketi epey öne çıkartıyor.