Valve, Steam Controller 2 ile Geri Dönüyor: Yeni Tasarım Detayları Ortaya Çıktı

Oyun dünyasının dev isimlerinden Valve, 2019'da üretimini durdurduğu Steam Controller’ın yenilenmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Kod adı "Ibex" olarak belirtilen bu yeni cihaz, daha farklı şekil ve boyutlara sahip dokunmatik panellerle önceki modelden ayrılacak gibi görünüyor. Haberin kaynağı ise güvenilir Valve kaynaklarından biri olan Brad Lynch.

Lynch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kontrol cihazının seri üretim aşamasına yaklaştığını belirtti. Bu gelişmeyi şu sözlerle açıkladı:

Bu, ürün geliştirme sürecinin son aşamalarına gelindiğini gösteriyor. Steam Controller 2’nin geleneksel oyun kontrol cihazlarına daha yakın bir form kazanacak. Özellikle dokunmatik panellerde yapılan değişiklikler, cihazı ergonomik ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşacak.

Valve’ın orijinal Steam Controller’ı, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekmesine rağmen karmaşık tasarımı nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. 2019’da üretiminin durdurulması, kullanıcılar arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Roy Kod Adlı 'Wand' Kontrol Cihazları VR İçin Geliyor

Valve’ın yalnızca Steam Controller 2 ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda yeni bir VR kontrol cihazı seti üzerinde de çalıştığı iddia ediliyor. Kod adı "Roy" olan bu cihazların, Valve’ın "Deckard" adıyla bilinen bağımsız bir VR başlığıyla uyumlu çalışacağı söyleniyor. Deckard’ın hibrit bir VR sistemi olarak tasarlandığı ve bu yeni kontrol cihazlarıyla birlikte, şirketin 2019’da tanıttığı Index VR setine kıyasla çok daha gelişmiş bir deneyim sunması bekleniyor.

Steam Controller 2 ve Deckard VR setiyle ilgili düşünceleriniz neler? Dokunmatik panellerde yapılan değişiklikler ve yeni tasarımlar kullanıcılar için yeterli olur mu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın!