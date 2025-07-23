Valve Düğmeye Bastı: Steam Deck 2'nin Yanında Sürpriz Bir Oyun Konsolu da Geliyor!

Hepimizin ünlü oyun platformu Steam ile tanıdığı Valve, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdü Steam Deck isimli el konsolu ile adeta piyasanın tozunu artırmıştı. Geldiğimiz noktada, oyunseverler başarılı Steam Deck cihazının bir sonraki modeli Steam Deck 2'yi merakla bekler oldu. Gelen son bilgiler, Valve'ın yeni el konsolu üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor.

Aktarılanlara göre Valve, Steam Deck 2'yi geliştirmeye resmen başladı. Üstelik firmanın bununla yetinmeyip, sürpriz bir ev konsolu üzerinde de çalıştığı bildiriliyor. Paylaşılan raporlar ayrıca, bu yeni konsol projeleri için şirketin Sony'den yardım aldığını işaret ediyor. İşte tüm detaylar!

Valve, Sony İş Birliği İle Steam Deck 2 ve Yeni Bir Ev Konsolu Geliştirecek

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre Valve, Steam Deck 2 ve Steam destekli yeni ev konsolu için işlemcisini belirledi. Şirket her iki konsolda da AMD'nin yeni Zen 6 Magnus işlemcisini kullanmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, Sony'nin Valve'nin son konsol projelerine sessizce yardım ettiği de bildiriliyor.

Bildiğiniz gibi Steam Deck'te pek çok sayıda PlayStation oyunu halihazırda mevcut. Ancak Valve'nin yeni konsollarıyla birlikte oyunseverlere daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla Sony'den oyun açılışları için destek alacağı söyleniyor. Buna göre PlayStation temelli yapımlar, yeni konsollar için özel oyun açılışlarına sahip olacak ve hem Steam Deck 2 için hem de yeni ev konsolu için ayrıca optimize edilecek.

Söylentilere göre Sony, önceki dönemlere kıyasla diğer konsol üreticilerine daha ılımlı yaklaşıyor ve Steam ile Microsoft gibi şirketleri oyun bazında doğrudan rakip olarak görmüyor. Bu durum, PlayStation oyunlarının daha fazla platformda yer almasının önünü açabilir. Öte yandan, Valve'ın bir ev konsolu çıkaracağı iddiaları doğruysa, SteamOS'un artan popülaritesiyle birlikte şirketin konsol pazarında daha iddialı adımlar atacağı da açıkça görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Valve, Steam Deck 2 ile birlikte piyasaya süreceği yeni ev konsolunda başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...