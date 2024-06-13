Valve, 656 Milyon Sterlinlik Dava ile Karşı Karşıya: Çok Büyük Bir Ceza Alabilir!

İngiltere'de Valve, dünya genelinde popüler olan dijital oyun platformu Steam üzerindeki piyasa manipülasyonu iddialarıyla 656 milyon sterlinlik bir dava ile karşı karşıya.

Digital haklar aktivisti Vicki Shotbolt liderliğindeki toplu dava, Valve'ın oyun geliştiricilerini ve yayıncıları rakip platformlarda daha düşük fiyatlarla satış yapmaktan alıkoymakla suçluyor. Ayrıca Valve'ın Steam'deki yüksek komisyon oranları ve DLC satışlarına getirdiği kısıtlamaların rekabeti engellediği iddia ediliyor.

Steam 656 Milyon Sterlinlik Davayla Karşı Karşıya

Milberg London LLP tarafından yürütülen dava, Valve'ın fiyat uyumluluğu maddeleri ve yüksek komisyon oranları üzerinde odaklanıyor. Şirket, rakip platformlarda oyun fiyatlarını ve DLC satışlarını kısıtladığı iddialarıyla karşı karşıya.

Sony karşısında da benzer bir mücadele veren Milberg London, bu kez Valve'ı piyasa gücünü kötüye kullanmakla suçluyor ve tüketicilerin aşırı fiyat ödemesini önlemeye çalışıyor.

Valve'ın bu dava sürecinde nasıl bir yol izleyeceği ve sonuçları ne olacağı belirsiz. Ancak uzmanlar, bu tür büyük ölçekli hukuki anlaşmazlıkların uzun yıllar sürebileceğini belirtiyor.

İngiltere Rekabet İstinaf Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla başlayan süreç, Valve'ın Steam üzerindeki hakimiyetinin yasal olarak sorgulanmasına yol açabilir ve bu da oyun endüstrisi için önemli sonuçlar doğurabilir.

Ayrıaca, Valve'nin fiyatlandırma politikaları ve pazar davranışları üzerindeki bu tür hukuki baskılar, teknoloji endüstrisindeki rekabet koşullarını şekillendirmeye devam edecektir.