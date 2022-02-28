Valve, Steam Üzerinden Xbox Game Pass Özelliğine Sıcak Bakıyor

Valve başkanı Gabe Newell, Game Pass'i Steam'e almak için Microsoft ile çalışmaya açık olduğunu söylerken, şirketin şu anda rakip bir hizmetle ilgilenmediğini de doğruladı.

Valve, Steam Üzerinden Xbox Game Pass Fikrine Olumlu Bakıyor

Potansiyel ortaklık haberi Newell'in kendisinden geldi. Steam Deck'in oyuncuların eline geçmesinin ardından PC Gamer'a konuşan Valve CEO’su Gabe Newell, ufukta Game Pass'e eşdeğer bir tür Steam olup olmadığı veya GamePass'i getirmek için Microsoft ile çalışıp çalışılmadığı sorusunu cevapladı. Newell, ‘Şu anda kendi bünyemizde bir abonelik hizmeti kurmayı düşünmüyoruz fakat müşterilerimiz için Xbox Game Pass açıkça popüler bir seçenek ve bunu Steam’e getirmek için onlarla çalışmaktan çok mutluluk duyarız’ dedi.

Bu, özellikle Game Pass'teki oyunlar Steam Destesi ile uyumlu olursa, Steam oyuncuları için son derece heyecan verici bir seçenek olabilir.

Ayrıca, EA Play oyun abonelik seçeneğinin hali hazırda Steam’de yer alması, Xbox Game Pass’in de şansını artırıyor ancak Newell söyleşinin devamında, Microsoft ve Valve’ın; Xbox Game Pass’in Steam’e getirilmesi konusunda görüşmeler yaptığını ancak bazı pürüzlerin olduğunu belirtti.

Newell, ‘Konu hakkında oradaki insanlarla, (Microsoft) epeyce konuştuk. Kullanıcılar bunu istiyorsa, projeyi gerçekleştirmenin ortak yolunu bulmalısınız. İşte tam o noktadayız.’ dedi.

Tahminlere göre buradaki sorun, Steam’deki satışlardan yapılan yüzde 30’luk kesinti gibi duruyor. Valve, 50 milyon dolardan sonraki satışlar için komisyonu yüzde 20’ye indiriyor ama şirketin Game Pass gibi abonelik hizmetlerine maddi açıdan nasıl davrandığı ise net değil.

Bu konuda bir örnek olarak ön plana çıkan EA Play bile Steam’de yalnızca temel abonelik seçeneğiyle mevcut. EA Play Pro hala Origin başlatıcısına özel olmaya devam ediyor. Özetle, Steam’deki gelir dağılım modelinin abonelik hizmetiyle çelişmesinden dolayı bazı problemler yaşanmakta. Microsoft cephesinden ise şu ana kadar PC Game Pass’i Steam’e getirmeye dair hiçbir işaret görmüş değiliz.