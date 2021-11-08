Valve'in İptal Edilen Oyununa Ait Görseller Sızdırıldı!

Özellikle Half-Life, Counter Strike ve Portal oyun serileri ile dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Valve'in iptal edilen oyununa ait bazı konsept tasarımlar paylaşıldı. Görsellerin yanı sıra oyunun ismi dahil olmak üzere bazı çok önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Valve'in İptal Edilen Oyununun Görselleri Ortaya Çıktı

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve'in 2012 yılında iptal ettiği yapıma ilişkin bazı görseller sızdırıldı. Obscure Game Aesthetics isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan konsept tasarımlarına göre video oyunu çok başarılı bir atmosfere sahip olacaktı.

Bu zamana kadar birçok başarılı projeye imza atan Valve şirketinin yıllar önce rafa kaldırdığı video oyunu bilim kurgu temasına sahipti. Görsellere baktığımızda uzay korsan oyunu olarak nitelendirilen yapımın iptal edilmeseydi çok büyük bir potansiyele sahip olabileceğini görüyoruz.

İptal edilen oyunun isminin Stars of Blood olduğu ileri sürüldü. Stars of Blood'da çöllerin yanı sıra distopik şehirler de yer alacaktı. Sızdırılan bilgilere göre iptal edilen yapım açık dünyaya sahip olacaktı. Oyunun neden iptal edildiği ise bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Valve, 24 Ağustos 1996 tarihinde kuruldu. Bu zamana kadar çok kaliteli video oyunları geliştiren şirket; Half-Life, Portal, Counter Strike gibi popüler oyun serilerinin yanı sıra Dota 2, Left 4 Dead 2, Team Fortress 2 gibi yapımlara da imza attı.

Başarılı oyun şirketi tarafından geçtiğimiz yıllarda iptal edilen Stars of Blood hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Stars of Blood (Cancelled)



Developed by Valve Corporation. pic.twitter.com/afqKAzxFDj — Obscure Game Aesthetics (@game_obscure) October 30, 2021

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