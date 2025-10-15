Yeni Vampir Oyununun Detaylı Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin detaylı PC sistem gereksinimleri belli oldu. İşte yeni vampir oyununun oynanabilmesi için gerekli olan donanım!
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun 1080p, düşük ayarlar ve 30 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i3-8350K veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci gerekiyor.
- Oyunun yüksek ayarlar, 1080p ve 60 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 5 5600X'e ihtiyaç duyuluyor.
- Yeni vampir oyunu 21 Ekim 2025 tarihinde çıkacak.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin detaylı PC sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunu kasma, donma ve takılma gibi sorunlar olmadan oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Ayrıca yeni vampir oyununun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da duyuruldu.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
En iyi vampir oyunları arasında yer alan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin minimum, önerilen, 2K, 4K, Ultra 2K DLSS, Ultra 4K DLSS ve Ultra 4K+ DLSS sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun 1080p çözünürlük, düşük ayarlar ve 30 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i3-8350K veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci gerekiyor.
Oyunun yüksek ayarlar, 1080p çözünürlük ve 60 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 5 5600X'e ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 6700 XT isteniyor. Ayrıca en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
|Kategori
|Gereksinim
|Ortalama Performans
|1080p / 30 FPS
|Grafik Ayarı
|Düşük
|GPU
|NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 / Intel Arc A580
|CPU
|Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X
|RAM
|8 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-bit
|Depolama
|30 GB
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
|Kategori
|Gereksinim
|Ortalam Performans
|1080p / 60 FPS
|Grafik Ayarı
|Yüksek
|GPU
|NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
|CPU
|Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 5 5600X
|RAM
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 11
|Depolama
|30 GB
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2K Sistem Gereksinimleri
|Kategori
|Gereksinim
|Ortalama Performans
|1440p / 60 FPS
|Grafik Ayarı
|Yüksek
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) veya AMD Radeon RX 7700 XT (12 GB)
|CPU
|Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 5 5600X
|RAM
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 11
|Depolama
|30 GB
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 4K Sistem Gereksinimleri
|Kategori
|Gereksinim
|Ortalama Performans
|2160p / 60 FPS
|Grafik Ayarı
|Yüksek
|GPU
|NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
|CPU
|Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 5800X3D
|RAM
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 11
|Depolama
|30 GB
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2K DLSS Sistem Gereksinimleri
|Kategori
|Gereksinim
|Ortalama Performans
|1440p / 60 FPS (DLSS Süper Çözünürlük ile)
|Grafik Ayarı
|Ultra
|GPU
|NVIDIA RTX 3060 Ti / NVIDIA RTX 5060
|CPU
|Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 5600X
|RAM
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 11
|Depolama
|30 GB
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 4K DLSS Sistem Gereksinimleri
|Kategori
|Gereksinim
|Ortalama Performans
|2160p / 60 FPS (DLSS Süper Çözünürlük (Kalite) & DLSS Kare Oluşturma (2x) ile)
|Grafik Ayarı
|Ultra
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 4070 / NVIDIA RTX 5060 Ti
|CPU
|Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 5800X3D
|RAM
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 11
|Depolama
|30 GB
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Ultra 4K+ Sistem Gereksinimleri
|Kategori
|Gereksinim
|Ortalama Performans
|2160p / 240 FPS (DLSS Süper Çözünürlük (Performans) & DLSS Çoklu Kare Oluşturma (4x) ile)
|Grafik Ayarı
|Ultra
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 GB)
|CPU
|Intel Core i7-13700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D
|RAM
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 11
|Depolama
|30 GB
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Çıkış Tarihi
Uzun süredir merakla beklenen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazasında bulunuyor.