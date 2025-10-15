Yeni Vampir Oyununun Detaylı Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin detaylı PC sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece oyunu kasma, donma ve takılma gibi sorunlar olmadan oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğu belli oldu. Ayrıca yeni vampir oyununun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da duyuruldu.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

En iyi vampir oyunları arasında yer alan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin minimum, önerilen, 2K, 4K, Ultra 2K DLSS, Ultra 4K DLSS ve Ultra 4K+ DLSS sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunun 1080p çözünürlük, düşük ayarlar ve 30 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i3-8350K veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci gerekiyor.

Oyunun yüksek ayarlar, 1080p çözünürlük ve 60 FPS'te oynanabilmesi için en az Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 5 5600X'e ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 6700 XT isteniyor. Ayrıca en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Kategori Gereksinim Ortalama Performans 1080p / 30 FPS Grafik Ayarı Düşük GPU NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 / Intel Arc A580 CPU Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X RAM 8 GB İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Depolama 30 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Kategori Gereksinim Ortalam Performans 1080p / 60 FPS Grafik Ayarı Yüksek GPU NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT CPU Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 5 5600X RAM 16 GB İşletim Sistemi Windows 11 Depolama 30 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2K Sistem Gereksinimleri

Kategori Gereksinim Ortalama Performans 1440p / 60 FPS Grafik Ayarı Yüksek GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) veya AMD Radeon RX 7700 XT (12 GB) CPU Intel Core i5-12600K veya AMD Ryzen 5 5600X RAM 16 GB İşletim Sistemi Windows 11 Depolama 30 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 4K Sistem Gereksinimleri

Kategori Gereksinim Ortalama Performans 2160p / 60 FPS Grafik Ayarı Yüksek GPU NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX CPU Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 5800X3D RAM 16 GB İşletim Sistemi Windows 11 Depolama 30 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2K DLSS Sistem Gereksinimleri

Kategori Gereksinim Ortalama Performans 1440p / 60 FPS (DLSS Süper Çözünürlük ile) Grafik Ayarı Ultra GPU NVIDIA RTX 3060 Ti / NVIDIA RTX 5060 CPU Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 5600X RAM 16 GB İşletim Sistemi Windows 11 Depolama 30 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 4K DLSS Sistem Gereksinimleri

Kategori Gereksinim Ortalama Performans 2160p / 60 FPS (DLSS Süper Çözünürlük (Kalite) & DLSS Kare Oluşturma (2x) ile) Grafik Ayarı Ultra GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 / NVIDIA RTX 5060 Ti CPU Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 5800X3D RAM 16 GB İşletim Sistemi Windows 11 Depolama 30 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Ultra 4K+ Sistem Gereksinimleri

Kategori Gereksinim Ortalama Performans 2160p / 240 FPS (DLSS Süper Çözünürlük (Performans) & DLSS Çoklu Kare Oluşturma (4x) ile) Grafik Ayarı Ultra GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 GB) CPU Intel Core i7-13700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D RAM 16 GB İşletim Sistemi Windows 11 Depolama 30 GB

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazasında bulunuyor.