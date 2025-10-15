Herkesin Gözü Bu Yeni Oyunda! Sayıları Altüst Etti

Battlefield 6, geçen hafta sonu çıkışını gerçekleştirdi. Bu durumdan en çok da en büyük rakibi Call of Duty etkilendi. Electronic Arts tarafından yayınlanan oyun sadece Steam'de büyük bir oyuncu kitlesine ulaşarak sayıları altüst etti. Bu kırılan rekorla birlikte Call of Duty de tahtından indi ancak oyunun başarısı bununla sınırlı kalmadı.

Electronic Arts tarafından yayınlanan oyun, yeni paylaşılan bilgilere göre tüm platformlarda en çok satın alınan oyunlar arasına girerek sayıları altüst etti. Piyasaya sürüldüğü ilk gün önemli bir dönüm noktasını geride bırakan Battlefield 6, ilk hafta bitmeden oyun dünyasında ne kadar etkili olduğunu yeniden kanıtladı.

Battlefield 6, Tüm Platformlarda Satış Rekoru Kırdı

Alinea Analytics'in verilerine göre Battlefield 6, ilk birkaç gün içinde 6,5 milyondan fazla satıldı. Steam, satışların yüzde 65,7'sini oluşturdu. Sadece bu platformda 3,5 milyondan fazla satış gerçekleştirildi. PlayStation 5 tarafında ise 1,5 milyon satış yapıldı. Bu da toplam satışların yüzde 23,7'si anlamına geliyor.

Toplam satışların daha küçük bir payını Xbox Series X / S oluşturdu. Xbox konsolları, yüzde 19,6'lık oranla en çok satılan platformlar arasında üçüncü sırada konumlandı. Öyle ki 1,2 milyon adetlik satış yapıldı. Genel olarak değerlendirmek gerektiğinde yeni oyuna en büyük ilginin PC oyuncularından geldiğini görüyoruz.

Hatırlarsanız Battlefield 6, Steam'de 747 bin 440 oyuncu sayısına ulaşarak büyük bir rekorun altına imza attı. Bu rekor, daha önce Call of Duty'ye aitti. 491 bin 670 eş zamanlı oyuncu sayısı ile şimdiye kadar rekoru elde tutmuş olsa da Battlefield 6'nın yayınlanması ile tahtını resmen kaybetti.

Yeni oyun özellikle hafta sonları düzenlenen açık beta sırasında yoğun ilgi gördü. Bu süreçte çok sayıda oyuncu yeni oyunu oynama imkânı elde etmiş olsa da tam anlamıyla deneyimlenmesi mümkün değildi. O dönemde daha küçük haritalar ve daha az özellik bulunuyordu. Battlefield 6'nın tam sürümü, 10 Ekim 2025 itibarıyla yayınlandı.

Açık beta sürecinde 521 bin oyuncu sayısına ulaşan Battlefield 6, Steam'deki rekoruyla birlikte önemli bir dönüm noktasını da geride bıraktı. Bütün platformlarda yaptığı satış da başarısını ikiye katladı. Üstelik oyunun çıkmasının üzerinden daha bir hafta bile geçmedi. Dolayısıyla eş zamanlı oyuncu sayısının zamanla daha da artması muhtemel.