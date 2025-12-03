Yeni Ayak Klavyesi Tanıtıldı: Oyunlarda Büyük Avantaj Sağlıyor!

Ürettiği yüksek kaliteli klavyelerle tanınan Çin merkezli Varmilo ezber bozan yeni bir bir ürünle sahneye çıktı. Şirket oyuncuların performansını yeni bir seviyeye taşımak amacıyla Foot Keyboard isimli ayak klavyesini tanıttı.

Yeni sıra dışı klavye, tuşları el yerine ayakla kontrol etme olanağı sunarak özellikle hızlı tepki süreleri gerektiren oyun türlerinde büyük bir avantaj vadediyor. İşte detaylar!

Varmilo'nun Yeni Ayak Klavyesi Neler Sunuyor?

Varmilo Foot Keyboard, oyuncuların ellerini klavye ve fare üzerindeki ana görevlerinden ayırmadan, sık kullanılan fonksiyonları ayaklarıyla yönetmelerini sağlamak için tasarlandı. Cihaz, dört adede kadar programlanabilir tuş içeriyor. Bu tuşlara ister tek bir vuruş atayabiliyor, isterseniz de karmaşık makro komutlarını tek bir ayak dokunuşuyla çalıştırabiliyorsunuz.

Özellikle nişancı, dövüş ve yarış gibi hızın ve eş zamanlı komutların hayati olduğu oyunlar için son derece kullanışlı olduğu belirtilen klavye iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Bunlardan birincisi iki farklı boyuta sahip olan üç veya dört tuşlu bir model olarak karşımıza çıkarken diğeri ayağın sağ ve sol tarafına denk gelen dört tuşlu, "F" şeklindeki özel bir model olarak tanımlanıyor.

Şirketin açıklamalarına göre klavyede yer alan tüm tuşlar, yüksek kaliteli ve düşük sesli Cherry MX Silent Black mekanik anahtarlar kullanılarak üretildi. Bu anahtarların 60 gram aktivasyon gücüne sahip olduğu ve 1.5 milimetre gibi kısa bir mesafeden hareket komutlarını algılayabildiği belirtiliyor.

LA malzemeden 3D yazıcı ile üretilmiş bir kasaya ve 25 milimetre çapında ABS tuş başlıklarına sahip olan Foot Keyboard, tıpkı modern klavyeler gibi USB kablosu, Bluetooth 5.0 veya 2.4 GHz USB dongle ile bağlanabiliyor.

2.500 mAh kapasiteli entegre bir bataryadan güç alan yeni klavye, profesyonel oyunculuk için kritik öneme sahip olan 1.000 Hz'lik yoklama hızı ve 10 milisaniyenin altındaki tepki süresiyle de dikkat çekiyor. Cihazın şimdilik sadece Windows PC'lerle uyumlu olarak çalıştığını da belirtelim.

Fiyatı Ne Kadar?

Varmilo Foot Keyboard'un fiyatı 50 dolar olarak açıklandı. Üreticinin çevrimiçi mağazasından ön siparişe açılan ürünün ilk partileri büyük ilgi görerek dakikalar içerisine tükendi. Ürüne ilgi duyanlar yeniden stoklara girdiğinde haberdar olmak için şirkete e-posta adreslerini bırakabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz sahiden de kullanıcıların oyun performansını artırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.