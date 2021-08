Venom 2 Çıkış Tarihi Ertelendi

Venom 2 çıkış tarihi ile ilgili izleyicileri oldukça üzecek bir karar alındı. Alınan karar sonucunda Venom: Let There Be Carnage vizyon tarihi ertelendi. Peki, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen filmin yayın tarihi neden ertelendi? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Venom 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Venom filmi ilk olarak 2018 yılında vizyona girmişti. Aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yapım, çok sayıda izleyici tarafından beğenilmişti. Öyle ki başarılı film, dünya genelinde 855 milyon dolar hasılat yapmıştı. Elde edilen başarının üzerine Venom: Let There Be Carnage çekimlerine başlanmıştı.

Yeni Venom filmini bekleyen izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı. Variety tarafından aktarılan bilgilere göre Venom: Let There Be Carnage vizyon tarihi ertelendi. 24 Eylül tarihinde vizyona girmesi beklenen film, yaşanan erteleme ile birlikte 15 Ekim tarihinde yayımlanacak.

Çok sayıda ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs salgını bazı sinema filmlerinin ertelenmesine neden olmaya devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre yeni Venom filmi, bulaşıcılık oranı oldukça yüksek olan Delta varyantı nedeni ile ertelendi.

Yeni tip koronavirüs salgını sinema ve video oyunu sektörünü de olumsuz yönde etkilemişti. Çok sayıda yapım salgın nedeni ile ertelenmişti. Venom 2 de daha önce COVID-19'dan dolayı birkaç kez ertelenmişti.

Yönetmenliğini Andy Serkis'in üstlendiği Venom: Zehirli Öfke 2'nin senaristliğini Kelly Marcel ile Tom Hardy üstlendi. Serinin ikinci filminde Tom Hardy olarak bilinen karakter, gazeteci Eddie Brock rolü ile Venom hayranları ile yeniden buluşucak. Gerilim ve aksiyon ögelerine sahip olan filmin oyuncu kadrosunda Michelle Williams ve Woody Harrelson gibi isimler de yer alacak.

Venom 2 Oyuncuları

Tom Hardy

Michelle Williams

Woody Harrelson

Stephen Graham

Naomie Harris

Reid Scott

William W. Barbour

Sean Delaney

Jessie Vinning

Peggy Lu

Laurence Spellman

Alfredo Tavares

Etienne Vick

Michelle Greenidge

Ed Kear

Andrew Koponen

Otis Winston

Mel Powell

