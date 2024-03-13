Venom 3 Filmi Yeni İsmiyle Geliyor: Vizyon Tarihi Resmi Olarak Duyuruldu!

Venom 3 filmi için geçen senenin sonlarına doğru vizyon tarihinin ertelendiği açıklanmıştı. 2024 yılının Temmuz ayında gelmesi planlanan filmin Kasım ayına ertelendiği duyurulmuştu.

Şimdi ise filmin yeni vizyon tarihi ve ismi resmi olarak açıklandı. Venom 3 olarak beklediğimiz film vizyona "Venom: The Last Dance" ismiyle giriş yapacak. Film aynı zamanda serinin son filmi olarak karşımıza çıkacak.

Venom: The Last Dance Oyuncuları ve Vizyon Tarihi

İlk filmi 2018, ikinci filmi ise 2021 yılında vizyona giren serisinin yeni filmi de aynı ilgiyle bekleniyor. Serinin ilk filmi dünya çapında 856 milyon dolar hasılat elde etti ve ikincisi de pandemiye rağmen 501 milyon dolar kazanç sağlamıştı.

Aynı ilginin gösterileceği tahmin edilen filmin oyuncu kadrosu:

Tom Hardy

Juno Temple

Chiwetel Ejiofor

Clark Banko

Tom Hardy'nin başrolünde olduğu serinin son filmi, 25 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek. Bu da son beklenen tarihten daha erkene alındığını gösteriyor.