Venüs ile Satürn Kavuşumu Bu Gece Gerçekleşiyor: Nasıl İzlenir?

Kuzey Yarımküre'nin büyük bölümünde sıcaklıkların düşmesi ve kışın iyice bastırmasıyla birlikte, bir akşam dışarıda oturup yıldızları izlemek istemezseniz sizi suçlayamayız ancak bu gece gökyüzünde Venüs ve Satürn'ün kavuşumu gerçekleşecek ve bunu kaçırmak istemeyeceğinize eminiz.

Neyse ki etkinliğin çevrimiçi bir canlı yayını var, böylece evde rahat ve sıcak odanızda da manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Venüs ile Satürn'ün Kavuşumundan Ne Bekliyoruz?

Kavuşum, gökyüzünde iki ya da daha fazla cismin birbirine yakın görünmesidir ve bu gece, 22 Ocak Pazar günü Venüs ile Satürn arasında bir kavuşum gerçekleşecek. Bu kavuşum esnasında Venüs bize ve Güneş'e Satürn'den çok daha yakın olduğu için çok daha parlak görünecek ancak bir teleskopla Venüs'ten 100 kat daha sönük olsa da Satürn'ü de görmek mümkün olacak.

İki gezegen birkaç gün boyunca gece gökyüzünde birbirlerine yakın olacaklar ancak en yakın konumlarına bu gece ulaşacaklar. Eğer bu manzarayı görmek için soğuğa göğüs germek istiyorsanız Sky and Telescope dürbün ya da teleskop kullanmanızı ve iki gezegenin ayın ince hilalinin üzerinde görülebileceği alacakaranlıkta bakmanızı tavsiye ediyor.

Venüs ile Satürn'ün Kavuşumu Nasıl Canlı İzlenir?

Kavuşumu evinizin sıcağında izlemek için Sanal Teleskop Projesi tarafından sağlanan canlı yayına katılabilirsiniz. Bu proje, robotik teleskoplardan elde edilen verileri kullanarak, daha geniş bir kitlenin gece gökyüzü manzarasının keyfini çıkarmasını sağlıyor.