Herkesin Bahsettiği 'Yeşil Kuyruklu Yıldız' Nasıl Görülür?

Taş Devri'nin derinliklerinde, Neandertaller hâlâ homosapienslerle birlikte yaşarken, atalarımız gece gökyüzündeki yeşil bir ışık karşısında heyecanlanmış olabilirler. Şimdi o ışık -C/2022 E3 (ZTF) (daha bilinen adıyla Yeşil Kuyruklu Yıldız) geri döndü.

Yeşil Kuyruklu Yıldız'ın son derece eliptik yörüngesi, Dünya'nın yanından tekrar geçmesinin uzun zaman alacağı anlamına geliyor. Bu yaklaşık 50.000 yıla tekabül ediyor. Tabii bu 50,000 yıllık yolculuğunu tekrarlarsa ki tekrarlamayabilir. Gökbilimciler kuyruklu yıldızı Mart 2022'de Zwicky Geçici Tesisi'ndeki Samuel Oschin robotik teleskobunu kullanarak keşfettiler. Perihelion'u (Güneş'e en yakın olduğu zaman) 12 Ocak'ta geçti.

ABD'deki gözlemciler kuyrukluyıldızı Şubat ayı başlarına kadar karanlık bir görüş alanındaysanız potansiyel olarak çıplak gözle görebileceğinizi ancak şansınızın dürbün veya teleskop kullanarak daha iyi olacağını belirtiyor. NASA'ya göre kuyruklu yıldızı görmek için en iyi zaman şafak öncesi saatler olacak.

Yeşil Kuyruklu Yıldız, 2 Şubat'ta Dünya'ya En Yakın Mesafeden Geçecek

Kuyruklu yıldız gezegenimize en yakın yaklaşımını 2 Şubat'ta gerçekleştirecek. EarthSky'a göre en yakın yaklaşma onu Dünya'dan yaklaşık 0,29 AU (yaklaşık 27 milyon mil) uzağa götürecek.

EarthSky, kuyruklu yıldızın şu anda Boötes takımyıldızına doğru ve Herkül yakınlarında olduğunu bildiriyor. (Kuyruklu yıldızın konumunu bulmakta zorlanıyorsanız, kullanışlı bir interaktif gökyüzü haritasına başvurabilirsiniz). Kuyruklu yıldızın konumu Güney Yarımküre'deki gözlemcilerin görmesini zorlaştırıyor. Gece gökyüzündeki mevcut konumundan, öngörülen yolu onu Ursa Minor'un (Küçük Ayı) yanından geçiriyor ve en yakın yaklaşma anında Camelopardis'in yanından geçiyor.

Kuyruklu yıldızlar kimyasal bileşimleri ve Güneş ışığının birleşimi sayesinde parlarlar. Güneş'in yakınından geçen kuyruklu yıldızlar Güneş'in enerjisiyle aydınlanır ve ısınır, bu da yüzeylerindeki moleküllerin buharlaşmasına ve floresanlaşmasına neden olur. NASA'ya göre kuyruklu yıldız başları siyanojen veya iki atomlu karbon içerdiğinde yeşil renkte parlar.

Önümüzdeki açık gecelerde gözlerinizi dört açın. Eğer soluk yeşil parıltılı bir şey görürseniz, bu muhtemelen yeni kozmik ziyaretçimiz olacak.