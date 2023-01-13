Dünya'ya Benzer Bir Ötegezegen Keşfedildi

James Webb Uzay Teleskobu bugün ilk ötegezegenini keşfetti. Webb'in yeni ötegezegeni Dünya'nın çapının %99'u büyüklükte. Keşfi Çarşamba günü web sitesinde duyuran NASA, gezegenin artık LHS 475 b olarak sınıflandırıldığını ve yıldızına Güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegenden daha yakın bulunduğunu belirtti. Sonuç olarak bu gezegen bir yörüngeyi sadece iki günde tamamlıyor.

Hepsi bununla da sınırlı değil. James Webb ayrıca gezegenin bizimkinden birkaç yüz derece daha sıcak olduğunu ve Dünya'dan çok Venüs'e benzediğini gözlemledi. Hepimizin bildiği gibi Dünya yaşanabilir bir gezegen ve yaşamın var olması için uygun bir atmosfere sahip. Venüs ise kalın bulutlarla kaplı ve atmosferi karbondioksitle dolu.

Şu anda Webb'in ilk ötegezegeninin atmosferinin tam olarak nelerden oluştuğu ya da bir atmosfere sahip olup olmadığı belli değil ancak ileride bu bilgiyi daha derinlemesine araştırmak için planlar var. NASA, araştırmacıların gezegen üzerinde bir iletim spektrumu çalıştırdıklarını ancak orada bir atmosferin var olup olmadığının net olmadığını söylüyor.

LHS 475 b Adındaki Ötegezegenin Atmosferi Araştırılıyor

Ötegezegenin tam olarak ne tür bir atmosfere sahip olduğunu belirlemekte bu kadar zorlandıkları için ötegezegenin bir atmosfere sahip olmaması veya çok daha kompakt ve tespit edilmesi daha zor bir karbondioksit atmosferi olması mümkün.

Webb'in ilk ötegezegeni yıldızına Güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerden daha yakın olsa da sistemin merkezindeki kırmızı cüce de Güneş'imizden çok daha soğuk. Bu nedenle gezegenin hâlâ bir atmosfere sahip olacak kadar soğuk olması muhtemel.

Ayrıca Webb'in ötegezegen keşfi, kırmızı cüce yıldızların yörüngelerinde Dünya benzeri gezegenler olabileceğini gösteriyor. Bu da LHS 475'te bulunan gibi kırmızı cüce yıldızların etrafına bakmaya başlarsak Dünya benzeri gezegenleri tespit etmemiz ileride daha kolay olacak. Webb daha önce de ötegezegenlerin atmosferlerini tespit etmişti, dolayısıyla gelecekte bu konuda daha fazla gelişme görebiliriz.