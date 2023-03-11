Bugüne Dek Venüs'ün Yüzeyinden Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı (Video)

Güneş sistemimizi keşfetmek için harcanan onlarca yıla rağmen, insanlığın hâlâ başaramadığı ve hâlâ doğru dürüst keşfedemediğimiz çok fazla yer var. Hâlâ keşfedilmesi gereken şeylerin başında Güneş sistemimizdeki diğer gezegenler geliyor. Elbette Mars'ın fotoğrafları elimizde, peki ya Venüs'ün yüzeyinin fotoğrafları? Venüs'ü ne kadar keşfettik? Cevap: pek değil.

Mars'ın yüzeyine ait yüzlerce olmasa da düzinelerce görüntü bulabilirken, Dünya'nın diğer komşusu Venüs, 1980'lerin başında çekilen bir dizi görüntüyle sınırlı. Dahası, bu görüntüler bir NASA uzay aracı tarafından bile çekilmedi, zira NASA henüz gezegenin yüzeyine bir uzay aracı indirmedi. Bunun yerine Venüs'ün yüzeyine dair inceleyebileceğimiz tek fotoğrafları 40 yıl önce Sovyet dönemi uzay araçları tarafından çekildi.

Venüs'e Yıllardır Neden Gidilmiyor?

Venüs, Dünya ile Merkür arasında yer alan, Güneş'e en uzak ikinci gezegen konumunda. Dünya'nın ikizi diyebileceğimiz Venüs hakkında daha fazla bilgi edinmek on yıllardır gökbilimcilerin arzusuydu. Peki Venüs'ün yüzeyine ait fotoğraflar neden bu kadar eski? Çünkü uzay araçlarını oraya ulaştırmak çok zor oldu. Venüs son derece düşmancıl bir yapıya sahip ve zemini Mars'a kıyasla çok daha fazla toz ve fırtınaya ev sahipliği yapıyor.

NASA şimdiye kadar Venüs'e sadece tek bir uzay aracıyla, Mariner 2 ile 1962 yılında tek bir uçuş gerçekleştirdi. Uzay aracı Dünya'nın ikizinin 42 dakikalık bir taramasını tamamladı, ardından Sovyet Venera 7, 1970 yılında gezegene inmeyi başardı. 1975 yılında Venera 9 iniş yaparak Venüs'ün yüzeyinin en iyi fotoğraflarından bazılarını yakaladı.

The Planetary Society'nin aşağıdan seyredebileceğiniz videosunda o yıllarda çekilen fotoğraflar bir araya getirildi. Gelecekte NASA'nın Venüs için görev planları bulunsa da bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

Bugüne Dek Venüs'ün Yüzeyinden Çekilen Fotoğraflar