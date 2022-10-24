NASA, Venüs'ü Keşfedecek Uzay Aracını Geliştirmeye Devam Ediyor

Önümüzdeki on yıl içinde NASA'nın DAVINCI misyonu, Venüs'ün atmosferine iniş yapan bir araç göndererek, yalnızca atmosferinin örneklerini değil, aynı zamanda gezegenin yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini de toplamayı planlıyor.

Ancak Venüs, bir fırından daha sıcak yüzey sıcaklıkları nedeniyle yaşanmaz bir yerdir. Şimdi NASA, DAVINCI misyonunun araçlarından biri ve bu en zorlu ortamlarda hayati verileri nasıl toplayacağı hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı.

DAVINCI'nin VASI cihazı (Venüs Atmosferik Yapı Araştırması), iniş aracı atmosferden 63 dakikalık düşüşle yüzeye düşerken, sıcaklık, basınç, rüzgâr hızı ve yönü hakkında veri toplamak da dâhil olmak üzere atmosfer okumalarını almaktan sorumlu olacak. Bu, gezegenin atmosferiyle, özellikle de birçok yönden gizemini koruyan alt atmosferiyle ilgili uzun zamandır yanıtlanmamış bazı soruları yanıtlamaya yardımcı olacak.

Venüs Görevi Pek Çok Gizemi Açığa Çıkaracak

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda VASI cihazının bilim lideri Ralph Lorenz yaptığı açıklamada, "Aslında Venüs'ün derin atmosferi hakkında bazı büyük bulmacalar var. Bu yapbozun tüm parçalarına sahip değiliz ve DAVINCI, yüzeye yaklaştıkça basıncı ve sıcaklığı aynı anda bileşimi ölçerek bize bu parçaları verecek." dedi.

Araştırmacılar, yüzeyin atmosferle nasıl etkileşime girdiğini ve Venüs'te gözlenen volkanların geçmişte atmosferle etkileşime girip girmediğini bilmek istiyor. Venüs'te bu volkanlardan birçoğunun olduğunu biliyoruz ancak bugün aktif olup olmadıklarını bilmiyoruz. Volkanizmanın tarihini anlamak, gezegenin yaşanabilir olup olmadığını anlamak için özellikle önemli.