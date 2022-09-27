İnsanlık Mars'tan Önce Venüs'e Gidebilir!

İnsanlığın uzayla imtihanı artık yeni bir çağa girdi diyebiliriz. Her geçen gün hem NASA hem de dünyanın çeşitli uzay kuruluşları tarafından bilinmezlikleri fethetmeye dair hikayemizde yeni adımlar atılıyor. Bunlardan biri olan Ay'a geri dönüş görevi Artemis I ve Mars'a insanlı yolculuk, önümüzdeki 10 yılı işgal edecek gibi duruyor. Fakat bazı bilim insanlarına göre Ay'dan sonraki ilk durağımız Mars değil, Venüs olmalı!

Dünya'nın kardeş gezegeni olarak adlandırılan Venüs, zorlu şartlarıyla tanınıyor. Venüs hakkındaki bilgilerimiz Mars'a kıyasla çok daha kısıtlı. Bu sebeple bazı bilim insanlarına göre Mars görevi sırasında öncelikle Venüs'e uğramamız gerekiyor.

Mars Yolculuğu Sırasında Kısa Bir Mola: Venüs!

John Hopkins Üniversitesi'nde uygulamalı fizik laboratuvarında çalışan Noam Izenberg, insanlığın Ay'dan sonraki ikinci durağının Mars değil Venüs olması gerektiğini savunuyor. Gezegenimiz ile neredeyse aynı kütle ve bileşenlere sahip olan Venüs'e şimdiye kadar yalnızca birkaç sonda gönderilebildi. Dünya'dakinden 100 kat daha yoğun ve aşındırıcı bir atmosfere sahip olan gezegen, kurşun ve çinko gibi metalleri eritecek kadar sıcak.

Doğal olarak Noam Izenberg, Venüs'e insanlı bir görev önermiyor. Izenberg'e göre Mars'a oldukça yakın olan gezegeni daha iyi çalışmak için kurgulanacak bir manevrayla insanları taşıyan uzay aracı Venüs çevresinden dolaşmalı. Genel olarak Venüs'ün yaşama elverişli olmayan bir coğrafyaya sahip olduğu düşünülse de yakından yapılacak çalışmalar bunu değiştirebilir. Izenberg, aynı zamanda Venüs'ün yerçekiminden faydalanılarak alınan ivmelenmenin Mars yolculuğunda oldukça faydalı olacağını belirtiyor.