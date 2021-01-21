Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi paylaşıldı. En çok kim vergi verdi? Vergi rekortmenleri listesi ve detayları sizler için bir araya getirdik.

Vergi Rekortmenleri Listesi

Listenin 1. sırasında bulunan ve en çok vergi veren kişinin ismi açıklanmadı.

İkinci sırada 70 milyon 510 bin TL'lik vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Üçüncü sıradaki isim 70.456.319,16 TL vergi ile Mustafa Rahmi Koç oldu.

Dördüncü sıradaki isim açıklanmadı.

Erman Ilıcak 43 milyon 461 bin TL ile beşinci sırada yer aldı.

Ömer Koç 36 milyon 249 milyon TL ile altıncı sırada yer aldı.

Gönenç Gürkaynak 30 milyon 930 bin TL ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Hemen aşağıdan ilk 30'u görebilirsiniz.

Listenin devamına da burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. 2019'un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

E-ticaret Vergi Muafiyeti Ne Zaman Geliyor?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf tutulacak. İş yeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın e-ticaret yapanlar vergi muaflığı kapsamında değerlendirilecek.

Vergi muafiyeti, 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, ticari hesap açılması, tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Bankalar, hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olanlar için ise yüzde 2 gelir vergisi esas alınacak.

Yurt dışına e-ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlarda ise yüzde 50 kazanç istisnası uygulanacak. İhracat kapsamına ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatları giriyor. Yazılım, tasarım, proje gibi hizmet ihracatı kapsamında elde edilen gelirler düzenleme kapsamına alınmıyor.