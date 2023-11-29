Türkiye Dijital Vergi Dairesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Vergi ile ilgili işlemler için devlet dairelerinde sıra bekleme sorunu ortadan kalkıyor. Artık, Gelir İdaresi’nin sorumluluğunda olan her bir işlem Dijital Vergi Dairesi’nde çözülebiliyor.

Bir web sitesi ve uygulama olarak tasarlanan bu çözümde vatandaşın ihtiyaç duyduğu belgeler elektronik olarak verilebiliyor. Böylece hem kişiler hem de kurumlara büyük bir kolaylık sağlanıyor. Peki, tam anlamıyla Dijital Vergi Dairesi nedir? Ne için kullanılır? Bu yazımızda inceliyoruz.

Türkiye Dijital Vergi Dairesi Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere artık vergi dairelerinde kapı kapı sürünme derdi sona eriyor. Vergiyle alakalı tüm işlemler dijital bir platform üzerinden halledilebiliyor.

Aslında bunun için önceden geliştirilmiş bir çözüm olarak İnteraktif Vergi Dairesi’ni ele alabiliriz. Benzer şekilde İnternet Vergi Dairesi uygulaması da bu amaca yönelik olarak tasarlanmıştı. Şimdi bu uygulamalarda sunulan tüm hizmetler birleştirilerek ‘Dijital Vergi Dairesi’ çatısı altında toplanıyor.

E-beyanname ve mevcut vergi dairesi uygulamalarındaki hizmetler yeni oluşuma aktarıldıktan sonra bu siteler kalıcı olarak kapatılacak. Böylece tek bir platform üzerinden vergi ile ilgili işlemlerin tümü gerçekleştirilebiliyor olacak.

'Tam olarak hangi işlemler bunlar?' derseniz, gelin Dijital Vergi Dairesi’nde sunulan hizmetlere birlikte bakalım.

Dijital Vergi Dairesi Ne İçin Kullanılır?

Oluşturulan yeni platformda kişilerin şu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmesi sağlanıyor:

MTV, tapu harcı, trafik cezası, pasaport harcı gibi ödemeler bu siteden yapılabiliyor.

Borç durum yazısı için talep oluşturulması ve mükellefiyet durum yazısının alınması.

Gelir vergisi hesabı,

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili bazı işlemler,

Vergi kimlik no sorgulama ve doğrulama

MTV hesabı

E-belgelerin doğrulanması

Re’sen terk, e-vergi, ÖTV2A, gümrük çıkış beyannamesi sorgulamaları

Yabancılara yönelik vergi kimlik no ve potansiyel vergi kimlik no sorgusu

e-Devlet alındı numarasını kullanarak yapılan sorgulamalar

Özelge talebinin oluşturulması

Emanet hesapların güncel durumu hakkındaki dilekçeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun gördüğü diğer işlemler bu websitesi ve uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Dijital vergi dairesi ile birlikte gündeme oturan konulardan bir diğeri de ‘dijital hizmet vergisi’ olarak karşımıza çıkıyor. Yeni vergi dairesi hizmeti ve dijital hizmet vergilerine ilişkin insanların sıkça sorduğu sorulardan bazıları ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Dijital Hizmet Vergisi Kimleri Kapsıyor?

Şu anda Türkiye’de % 7.5 olarak belirlenen dijital hizmet vergisi işitsel, görsel veya duyusal olarak sunulan dijital ürün ve hizmetlerin tümünü kapsıyor.

Hizmet sağlayıcılarına baktığımızda çevimriçi reklam hizmeti sunanlar, bulut bilişim hizmetleri, elektronik ödeme sistemleri, uygulama mağazaları, dijital içerik abonelikleri, elektronik Pazar yerleri ve dijital reklam teknolojileri bu kapsamda yer alıyor.

Türkiye’de yıllık hasılatı 20.000.000 TL ve dünya çapında 750.000.000 TL’den daha az olanlar bu vergiden muaf tutulabiliyor.

2. Dijital Vergi Dairesi Ne Zaman Açılıyor?

7 Ekim 2023 tarihinde bu uygulama hizmete açılmış bulunuyor. Artık interaktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi’nde yapılabilen tüm işlemler bu platform üzerinden gerçekleştiriliyor.

3. Dijital Vergi Ne Zaman Ödenir?

Vergi mükellefi beyanını oluşturduktan sonra aylık olarak vergi ödemesi yapması gerekir. Takvim ayı bitmeden her ay düzenli olarak vergi ile ilgili beyannamenin oluşturulup ödemesinin yapılması gerekir.