Vergisiz Telefon Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu: Hangi Markaları Kapsayacak?

Seçim dönemi vaat edilen öğrenciye vergisiz telefon düzenlemesi bir süredir gündemin ana maddesi konumunda. Bugün ise Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son durumlara dair gelişmeleri aktardı.

Hürriyet'e konuşan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz telefon düzenlemesinde öğrencilerin gelirlerine bakılmaksızın 7 milyon öğrencinin bu düzenlemeden yararlanabileceğini belirtti.

Aylık 10 GB bedava internetin de sunulacağı düzenlemenin tüm model ve markaları kapsamayacağını belirten Bakan Uraloğlu, alınabilecek telefonlarda üst sınır bulunacağını söyledi.

Türkiye'de üretilen cihazların bu düzenlemeye tabii olacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu markalar arasında Samsung ve General Mobile'ın bulunduğunu belirtirken, Huawei ve Apple'ın yer almadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının tamamı ise şu şekilde:

"ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız."