Bir Üniversite, Veri Yedekleme Hatası Yüzünden 77 TB Veri Kaybetti

Veri yedekleme hatası, bir üniversitenin 77 TB boyutunda araştırma verisi kaybetmesine yol açtı. Japonya'da yer alan Kyoto Üniversitesi, Hewlett-Packard süper bilgisayarı kullanıyordu. Verileri yedekleme amacı ile atılan adımda 77 TB araştırma verisi yok oldu.

14-16 Aralık 2021 tarihleri arasında meydana gelen olayda 34 milyon dosya sistemden silindi. Bu 34 milyon dosyanın 14 araştırma grubuna ait olduğu bildirildi.

Veri Yedekleme Hatası Felakete Yol Açtı

Kyoto Üniversitesi, yaşanan sorunun ciddiyeti ile ilgili yaptığı araştırmada etkilenen gruplardan dördünün çalışmasının geri döndürülemeyeceğini belirledi. Olaydan etkilenen tüm araştırmacılar, yaşanan kayba dair e-posta yolu ile bilgilendirildi.

Üniversite, kaybedilen çalışmaların ne hakkında olduğu ile ilgili hiçbir ayrıntı paylaşmadı. Yedekleme işlemine son verildi. Veri kaybının tekrar gerçekleşmesinin önüne geçmek için yedekleme sistemi geçici bir süreliğine devre dışı bırakıldı.

Üniversite, yedekleme sistemindeki sorunu çözüme kavuşturduktan sonra 2022 yılının ilk ayında sistemi yeniden devreye sokmayı planlıyor.

Kaybedilen veri türü ile ilgili ayrıntılar her ne kadar kamuya açık olarak paylaşılmasa da süper bilgisayar araştırmalarının saatte birkaç yüz ABD dolarına mal olduğu biliniyor. Bu nedenle bu olaydan etkilenen araştırma gruplarının zannedilenden çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya olduğu söylenebilir.

Kyoto Üniversitesi, Japonya'nın en önemli araştırma kurumlarından biri olarak kabul edilir. Araştırma alanındaki önemi, dünyada dördüncü sırada yer aldığı kimya alanında özellikle belirgin hale geliyor. Biyoloji, farmakoloji, immünoloji ve fiziğe de katkısının oldukça büyük olduğu söylenebilir.

Üniversiteden olay ve olayın araştırma grupları üzerindeki etkisi ile ilgili daha fazla ayrıntı vermesi istense de henüz konu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

Japonya Bu Alanda Lider Konumda Yer Alıyor

Japonya şu anda Kobe'deki Riken Center for Computational Science tarafından işletilen "Fugaku" isimli dünyanın en güçlü süper bilgisayarına sahip. Fugaku'nun maliyeti 1,2 milyar dolara denk geldi ve bu zaman kadar COVID-19, teşhis, tedavi ve virüsün yayılma simülasyonlarında kullanıldı.

Peki, siz yaşanan bu veri kaybı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.