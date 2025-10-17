Satın Alması Zor Telefon: Vertu Agent Q Tanıtıldı!

1998 yılında Nokia tarafından kurulan ve o günden bu yana lüks el yapımı telefonlar üreten Vertu, yeni Agent Q modelini bugün Londra’daki Harrods mağazasında tanıttı. Telefonun 6.02 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 1080x2340 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Vertu Agent Q Özellikleri ve Tasarımı

Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan telefon 16 GB RAM'e ev sahipliği yaparken depolama tarafında 512 GB ve 1 TB seçenekleri sunuluyor. 5565 mAh kapasiteli batarya 65W hızında şarj olabiliyor.

Vertu bu yeni telefonunu “kusursuz timsah derisiyle kaplı, şahin kanadı biçimli SIM haznesine sahip, İsviçre menteşe sistemiyle tamamlanmış, 320 el montajlı bileşen, U şeklinde yekpare form, kalın altın kaplama ve seramik yastık tasarımı” gibi ifadelerle tanımlıyor.

Telefonun 50 Megapiksel çözünürlüğündeki OIS destekli ana kamerası 35 mm odak uzaklığına ve değişken f/1.59 – f/4.0 diyafram aralığına sahip Sony IMX906 sensörü kullanıyor. 50 Megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera ise 122 derece görüş alanı ve 2.5 cm makro çekim imkanı sunuyor. 64 Megapiksel çözünürlüğündeki telefoto kamera 2x optik yakınlaştırma sunarken, ön kamera 32 Megapiksel.

Agent Q, DTS Ultra destekli çift stereo hoparlör, donanımsal şifreleme çipi ve 10 TB bulut depolama ile geliyor.Yenilenen Ruby Key, artık Ruby Talk adını taşıyor. Tek bir tuşa basıldığında, AIGS ağı (200’den fazla özel ajandan oluşan, komutları yerine getirmeye hazır dağıtılmış bir ağ) devreye giriyor.

Cihazın fiyatı henüz açıklanmazken Agent Q sadece Londra’daki Harrods mağazasından satın alınabiliyor.